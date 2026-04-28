Nicolás Donat consigue el premio de la montaña en el Trofeo Jesús Nazareno de Xàbia

El ciclista de Ontinyent Nicolás Donat, del PC Pinedo, logró el premio de la montaña en el Trofeo Jesús Nazareno de Xàbia, primera prueba puntuable para la Challenge autonómica de categoría cadete, disputada el pasado sábado.

Un grupo de ciclistas en el Trofeo Jesus Nazareno de Xàbia. / Levante-EMV

Donat, que fue muy rápido, terminó en la quinta posición final, siendo uno de los corredores más activos de la prueba. El también ontinyentí José Manuel Perales logró la décima plaza, mientras que el resto de ciclistas del equipo del CC Ontinyent lograrían acabar todos la carrera. Alex Tortosa fue 18º, Héctor Albero 22º, Lucas Albero 23º, Aitor Selva 24º, Andreu Sansaloni 50º, Alex Vallés 65º y Álvaro Gil 68º.

Ciclistas en el Trofeo Jesus Nazareno de Xàbia. / Levante-EMV

El Trofeo Jesús Nazareno fue una prueba muy rápida, con medias muy altas, donde en la primera vuelta los ciclistas Albero y Sansaloni conseguirían unos metros de diferencia hasta que fueron cazados por el pelotón. Todo se decidió a 500 metros de la meta con el repecho final donde llegaría el pelotón de 70 unidades y en el que el alicantino Mauro Pastor fue el más rápido, mientras que Donat sería el primer valenciano clasificado. En la competición también destacó que los componentes del CC Ontinyent consiguieron finalizar todos la carrera y en el grupo principal.

Noticias relacionadas

Ciclistas del equipo de Ontinyent en la prueba. / Levante-EMV

Héctor Domínguez, segundo en l’Horta Sud

El ciclista del equipo Gsport de Xàtiva Héctor Domínguez logró el segundo puesto en el Gran Premio Horta Sud, disputado el pasado sábado. La carrera era la primera prueba de categoría sub 23 y juvenil en la Comunitat Valenciana.