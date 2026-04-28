Pepe Sanchis rescata decenas de antiguos anuncios comerciales para evocar la histórica riqueza comercial de Xàtiva

La Casa de la Cutura acogió el lunes una conferencia organizada por el Rotary Club de Xàtiva, en la que el emérito director de la misma, Pepe Sanchis, dio un repaso a la historia de la publicidad gráfica de la ciudad, a través de los anuncios publicados en prensa, libros de feria y llibrets de falla de la capital de la Costera. La proyección de numerosas imágenes extraídas de aquellas fuentes primarias evocó el recuerdo de muchos históricos comercios e industrias, que fueron protagonistas de la vida económica de la Xàtiva durante décadas.

Sanchis tuvo palabras de homenaje para los históricos editores de la ciudad, como Blai Bellver o los hermanos Sisternes, herederos del acrónimo Marbau, que fueron impulsores de la prensa y los libros de feria y fallas, y grandes promotores de la publicidad comercial para financiar las tiradas de su imprenta, y que tomaron como referente los grandes anuncios de época, que hicieron tan populares el cola cao, el anís del Mono, el Vermut Cinzano, el Nitrato de Chile, o el anuncio de engrases Georgia, que se ha recuperado recientemente enfrente de la actual Oficina de Turismo, y que constituye todo un referente de la historia de la publicidad gráfica en Xàtiva.

Antiguo anuncio comercial de la calle Reina. / P.S.

El conferenciante evocó también el recuerdo de artistas que enfocaron su arte hacia la creación publicitaria como José García Tortosa, creador de los anuncios identificativos de la Perfumería Vernia, con la imagen de Lucía, que promocionaba sus polvos de maquillaje. O la creación del Sant Jordi, identificativo de Papeleras San Jorge, la industria de papel creada por el empresario Gregorio Molina, con calle hoy dedicada en Xàtiva. O De Jaime Rullán, especialista en la creación de letras artísticas, para promocionar las tiendas de tejidos El Siglo Setabense. O, muy anterior a ellos, el artista gráfico, Manuel Bellver Tomás que, desde la imprenta de su hermano, realizara tantos anuncios a tinta, siguiendo las corrientes estéticas del siglo XIX, para anunciar empresas de relojes, molinos arroceros, o crear los propios para su imprenta, como los rayados caligráficos.

Anuncio de una antigua licorera en la calle Reina. / Pepe Sanchis

Industrias licoreras

Pepe Sanchis apeló también al pasado de las industrias licoreras, hoy todas desaparecidas, impulsoras también de aquel marketing comercial con rango de obra de arte. Recordó la fábrica de licores y jarabes de Ricardo Sanz, de la larga trayectoria de Hilaro Botella, como anunciante de licores, jarabes y horchatas, en asociación con los Requena, de los anuncios del licorero Daniel Ortiz, que tomaba como referente la estatua del Espanyoleto, o de Luís Ballester, que incluía en su publicidad un escudo de Xàtiva, pintado por Francisco Mata, así como el famoso negrito adoptado por la familia Reig, para anunciar el chocolate de la marca Chiquilín, que habían tomado del chocolatero Dionisio Estellés, tras ser represaliado durante los primeros años del franquismo. Recordó también la imagen icónica de Paquita, para que el comerciante Francisco Juan Benito, pudiese publicitar la venta de Frutas Especiales.

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Anuncio de detergentes El Camión. / P.S.

En la conferencia se recordaron también, entre otros muchos, los anuncios de detergentes y jabones El camión, del almacén de conservas de Peregrín Tudela, de la sombrerería de Matoses, de la famosa Mona, pintada en las novedades de pañería de la tienda de Joaquín García. Igualmente, se evocó su razón de ser, y como su nombre sigue presente en la geografía comercial del carrer Botigues, como el nombre del Barco, hoy pub, pero antaño droguería y también en tiempos más antiguos, almacén de ultramarinos. O de los Helados Rosendo. O De las droguerías del Mercado, como la de la Purísima, y del Vulgo Moret. Fueron muchísimos más los recordados, y muchos otros que se quedaron para recordar en mejor ocasión, tal es la riqueza comercial histórica de Xàtiva, que ha dejado un gran rastro a seguir gracias al marketing comercial que impulsaron.