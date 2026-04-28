Podios para el Natació Xàtiva en la jornada de la liga alevín y benjamín

El Club Natació Xàtiva subió al podio en la quinta jornada de la liga alevín y benjamín, celebrada el pasado fin de semana en las piscinas municipales cubiertas de l’Alcúdia (el sábado) y Les Pereres de Xàtiva (el domingo), una jornada que reunió a 138 nadadores de cinco clubes de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV).

En la competición, por parte del CN Xàtiva destacaron el primer puesto de Lara Martí en los 400 metros estilos, con un registro de 5’50’91; y el primer puesto en los 50 mariposa, con un crono de 32’’52, con el que Lara consigue la marca mínima nacional en esta prueba. Ian Chust también se alzó con el primer puesto en los 400 metros estilos, con un tiempo de 5’22’’20, mientras que en los 100 libres consiguió la segunda plaza, con un crono de 1’01’’24. Lucas Revert fue segundo en los 400 metros estilos, con un registro de 5’23”37, y en los 100 libres fue primero con 59”83. En los 100 libres, Mario Sendra fue segundo, con un crono de 1’10”28; y repitió en la segunda posición en los 400 estilos, con un tiempo de 6’20”38. Erik Cosme fue segundo en los 400 metros libres con un registro de 6’15”63, mientras que Mateu Sanjuan fue tercero en los 100 metros espalda con 1’38”09; Corina Borreguero logró la tercera plaza en los 200 metros braza, con un tiempo de 3’46”11; y Carles Cambra fue tercero en los 50 metros mariposa, con un crono de 41”82.

En las pruebas de relevos de 4x50 metros estilos mixto, el equipo benjamín formado por Mateu Sanjuan, Neus Estellés, Erik Cosme y Emma Riquelme quedó en tercera posición, con un tiempo de 3’08”03.

En esta competición, los nadadores benjamines nacidos en 2016 participaron en las pruebas de 200 metros libres y 100 espalda, mientras que los benjamines del 2015 lo hicieron en 400 metros libres y 200 braza. Los alevines de los años 2013 y 2014 lo hicieron en 400 metros estilos, 100 metros libres y 50 mariposa. También se nadaron las pruebas de relevos de 4X50 metros estilos mixto para la categoría benjamín.

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Por el Natació Xàtiva también participaron en esta quinta jornada de la liga alevín y benjamín los nadadores Julia Cambra, Ainhoa Villacís, Emma Lockyer y Alae Mrouji, en categoría benjamín; y en alevín lo hicieron Lucía Pedernera, Leyre Aguirre, Chloe Iaschuk, Emili Patricia Lala, Axel Arteche, Julen Belda, A. Gabriel Ivan, Ethan Penadés, Jhoel A. Villacís y Ares Andreu.