Una tienda histórica de ropa infantil apura sus últimos meses en Xàtiva

Es una dinámica que afecta al sector comercial de, prácticamente, todas las grandes ciudades. Y de muchos pequeños pueblos. El cambio en los hábitos de consumo -con la irrupción imparable de las ventas por internet- y la modificación los usos sociales causan que muchos comercios históricos se vean obligados a bajar la persiana. Otro factor a tener en cuenta también es la falta de relevo generacional en negocios familiares. Todos estos ingredientes causan que en capitales comarcales como Xàtiva se registre un goteo constante de cierres de locales que durante décadas han formado parte del paisaje urbano del municipio. En muchas ocasiones, las franquicias sustituyen a tiendas que siempre han estado ahí, ya que estas bajan la persiana.

Uno de los últimos ejemplos registrados en Xàtiva es "Neus Modes", que desde hace semanas ha entrado en proceso de liquidación, con prendas para niños desde dos euros. Emplazada en la calle Montcada -una de las arterias señoriales de la capital de la Costera- la firma ha estado durante décadas abierta en la localidad. Consultadas por Levante-EMV, sus responsables han expuesto sus intenciones de cerrar dentro de dos meses mientras van vendiendo el stock acumulado a precios reducidos. Actualmente, estamos en época de comuniones, por lo que se encuentran en lo que puede definirse como "una temporada alta" para su negocio. En la fachada del estalecimieno se pueden leer mensajes como "liquidación por cierre" o "remate final". "Sí que está viniendo gente, cuando entras en procesos como este de liquidación suele pasar", ha comentado una de las responsables de la tienda a preguntas de Levante-EMV. También ha confirmado que, aunque también hay otros factores, la principal causa del cierre es una falta de relevo generacional. De momento, prevén tener abierta la tienda hasta el próximo mes de junio. Durante la mañana de ayer, el trasiego de clientes era normal, coincidiendo con uno de los dos días de mercado tradicional -martes y viernes- que hay en la población, con paradas montadas prácticamente en frente del negocio que cerrará en unos meses.

Un hombre pasa por delante de uno de los escaparates de "Neus Modes", que ha entrado en proceso de liquidación antes del cierre. / Perales Iborra

Xàtiva perderá otro negocio histórico en ese momento. El pequeño y mediano comercio se desangra. "Neus Modes" se encuentra en el casco antiguo de la capital de la Costera y en la zona ya ha sido finiquitada la actividad comercial en varios establecimiento durante los últimos tiempos. Así, en 2021 cerró sus puertas por ejemplo el conocido "Horno de Sant Francesc" enclavado en la calle con la que comparte nombre. Y un año después lo hacía una frutería en la zona.

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Cierre en 2023

De hecho, en 2023 este diario ya se hizo eco del cierre de una tienda emplazada en la calle Trobat también regentada por las actuales responsables de "Neus Modes". Tal y cómo se publicó entonces, el cierre del otro local -también situado en el casco antiguo- se unía a los anuncios similares realizados en otras tiendas textiles de la urbe setabense. Los negocios de este tipo, junto a otros tradicionales como las panaderías, están viendo minimizada su presencia de forma paulatina durante los últimos años.