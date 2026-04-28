Xàtiva «da la vuelta al turismo» para ofrecer la mejor propuesta para la ciudadanía y visitantes

El pasado mes de enero, el Ayuntamiento de Xàtiva presentó el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, "con el que la ciudad ha iniciado su transición hacia un modelo de turismo que continúa prestando especial atención a la cultura local, minimiza el impacto ambiental y apoya la economía local", exponen desde el consistorio.

"El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Xàtiva impulsa un modelo de turismo más responsable, accesible y de calidad, integrando sostenibilidad, innovación y competitividad. Incluye actuaciones como la mejora del Centro de Interpretación del Castillo, la eficiencia energética y la recuperación del entorno patrimonial, la ordenación de la movilidad y el impulso de Xàtiva como Destino Turístico Inteligente. El PSTD apuesta, además, por la formación y sensibilización del tejido empresarial local para convertir la sostenibilidad en una oportunidad que preserve el patrimonio y mejore la vida de la ciudadanía", prosiguen las mismas fuentes municipales.

"La ciudadanía, el tejido empresarial y las instituciones locales podrán participar en un proceso abierto de formación e implicación en torno al turismo sostenible, a través de las jornadas y sesiones impulsadas por la consultora especializada en sostenibilidad turística Masuno Soluciones. Estas actividades ponen el acento en la necesidad de transformar el modelo turístico hacia prácticas más responsables, que permitan no solo reducir el impacto ambiental, sino también generar valor añadido para el territorio", comentan.

"Entre los principales ámbitos de trabajo destacan la gestión eficiente de recursos como el agua y la energía, la mejora en la gestión de residuos y la sensibilización sobre la importancia de proteger el entorno natural como activo fundamental del destino. Además, se subraya el papel clave de la cultura local, las tradiciones y el patrimonio como elementos que deben ser respetados y puestos en valor dentro de cualquier estrategia turística", apuntan.

"En este sentido, el turismo sostenible no se concibe únicamente como una mejora ambiental, sino como una oportunidad para reforzar la identidad del municipio, favorecer la convivencia con la ciudadanía y dinamizar de forma equilibrada la economía local", argumentan desde el Ayuntamiento.

En palabras de la concejala Raquel Caballero: «El proyecto es la oportunidad de poder realizar una mejora sustancial en la oferta turística de Xàtiva y dar un paso adelante hacia la sostenibilidad, con actuaciones que serían muy difíciles de asumir únicamente con fondos propios».

Capgirem: una campaña que pone del revés los efectos negativos del turismo de masas

"En Xàtiva existe una clara sensibilidad ciudadana ante aquellas prácticas que pueden afectar negativamente al territorio, su entorno y su identidad cultural. Este espíritu crítico, presente en la vida social e institucional del municipio, se refleja también en el debate sobre el modelo turístico, con una apuesta creciente por un turismo más responsable y respetuoso con el entorno", prosiguen desde el consistorio.

"La campaña, propuesta por la agencia especializada en triple impacto Tsunami Creativo, utiliza simbología local para poner sobre la mesa la necesidad de equilibrar el desarrollo turístico con la protección del medio ambiente, el respeto a la cultura propia y la convivencia con la ciudadanía. Al mismo tiempo, también destaca la importancia de potenciar los efectos positivos del turismo sobre el comercio local, el patrimonio y la dinamización económica del municipio", argumentan.

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"En este marco, la iniciativa sitúa a la ciudadanía, las instituciones y el tejido social de Xàtiva como actores principales en la definición de un modelo de turismo sostenible, basado en la participación y la corresponsabilidad", apostillan las mismas fuentes municipales.