Xàtiva prioriza el Centre Raimon: "Una vez empiecen las obras, es un proyecto imparable"

Es uno de los grandes proyectos culturales a desarrollar en Xàtiva a corto-medio plazo. El futuro Centre Raimon d’Actitivitats Culturals (CRAC) ha estado en el candelero en las últimas semanas tras el cambio de postura de la Generalitat, que rompió un anterior acuerdo con el Ayuntamiento y confirmó sus intenciones de desligar la rehabilitación de Santa Clara y la fundación que lleva el nombre del cantautor y su mujer Annalisa; solicitando además 400.000 euros al consistorio setabense.

Lo que era un acuerdo pactado -y fraguado por escrito- ha saltado a la esfera del debate político.

Sin embargo, en el lado municipal tienen clara su apuesta. El pasado 23 de abril se oficializó la renovación del acuerdo multianual entre el Ayuntamiento y la fundación por el que el consistorio inyectará 10.000 euros a la entidad en los próximos 4 años para el mantenimiento de herramientas y programas de gestión. Es un trámite que se ha alargado unos meses de más, pero que refrenda la apuesta a nivel local.

«Una vez comiencen las obras, que esperamos sean antes del mes de agosto, el CRAC es imparable», comentó ayer el alcalde Roger Cerdà tras ser consultado por Levante-EMV. El primer edil explicó que el inicio de las obras se convertirá en «una especie de garantía» para un proyecto de gran calado.

A su vez, no se mordió la lengua y lamentó el cambio de postura de la Generalitat: «Los hechos están claros. El Consell de la Generalitat Valenciana tenía un convenio para financiar la rehabilitación de Santa Clara, para que allí se instalase el CRAC. Era un convenio con un presupuesto cerrado. Luego, cuando llegó el momento de hacer la renovación del acuerdo, a finales del año, se descolgaron y cambiaron de criterio, diciendo que no querían vincular la rehabilitación de Santa Clara con la fundación. Dijeron de firmar otro acuerdo, con el mismo dinero. Al final, la realidad es que en este momento el nuevo convenio de la Generalitat no se ha firmado, ni se ha planteado, ni nada por el estilo y lo que sí que se ha reclamado al Ayuntamiento son los 400.000 euros que nos hemos gastado en el anterior convenio, esa es la realidad. Hemos presentado alegaciones».

"Todo surge por una animadversión"

«Encima, todo ha ocurrido cuando en la Generalitat hay un nuevo cargo con raíces setabenses, cercano a la ejecutiva local. Todo surge como consecuencia de una animadversión, de una voluntad clara de hacer que fracase este proyecto, ni más ni menos. Los actuales responsables del PP en Xàtiva -y en el Consell- mantienen los complejos y traumas respecto a la figura de Raimon que ya tenían sus predecesores en las décadas de los 70, 80 y 90».

«Raimon es un hijo predilecto de la ciudad, ha llevado el nombre de Xàtiva y la lengua valenciana por todo el planeta. No entiendo ni esa animadversión ni que recuperen los traumas del pasado», prosiguió el alcalde socialista.

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«Creo que todo el mundo puede ver que se trata de un proyecto que favorece la promoción turística de la ciudad, será un puntal para promoción cultural de la misma y se convertirá en centro cultural del más alto nivel», expuso. «La subvención de la Diputación nos ayuda a comenzar las obras. Nosotros informamos a Raimon y Annalisa. No quieren polémicas y les gustaría ver el proyecto. Eso está claro», finalizó Roger Cerdà. n