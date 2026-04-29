El Ayuntamiento de Anna recibe un premio por su apuesta por la memoria colectiva y la participación ciudadana

El Ayuntamiento de Anna ha sido reconocido en los Premis al Bon Govern de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), unos galardones que distinguen las mejores prácticas impulsadas por los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana en ámbitos como la cultura, la sostenibilidad, las políticas sociales, la transparencia o el empleo.

La entrega de premios tuvo lugar este miércoles en el IVAM, en un acto que reunió a representantes institucionales de toda la Comunitat Valenciana y que coincidió con la conmemoración del 47 aniversario de la constitución de los ayuntamientos democráticos en España. En esta octava edición se reconocieron proyectos correspondientes a los años 2024 y 2025, después de que la convocatoria anterior no pudiera celebrarse debido a la catástrofe provocada por la DANA del 29 de octubre.

El Ayuntamiento de Anna fue uno de los municipios galardonados en la categoría de Fiestas y Tradiciones 2024, gracias al proyecto “Tradición viva y participación ciudadana”, una iniciativa centrada en preservar la memoria colectiva del municipio y acercar las celebraciones locales a toda la ciudadanía.

El reconocimiento pone en valor el trabajo desarrollado por el consistorio a través de diferentes homenajes a las que han sido reinas de las fiestas locales, así como la retransmisión en directo de numerosos actos municipales durante todo el año mediante redes sociales. Esta iniciativa ha permitido que vecinos y vecinas puedan seguir participando de la vida cultural y festiva del municipio desde cualquier lugar.

“El objetivo es que nadie sienta que, por no poder acudir, por encontrarse impedido o incluso por vivir lejos de Anna, no pueda acompañar a su pueblo en cada acto”, destacó el alcalde de Anna, Miguel Marín, quien recogió el galardón de manos de la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Ocupación, Juventud e Igualdad, Susana Camarero.

Entrevistas con historia

Además, el Ayuntamiento ha retomado una segunda tanda de entrevistas audiovisuales realizadas por el propio alcalde, poniendo en valor su formación en comunicación, con mujeres que ostentaron la máxima representación festiva del municipio. Estos testimonios forman parte ya del archivo multimedia municipal y contribuyen a preservar la memoria histórica y emocional de Anna.

Dentro de esta línea de recuperación del patrimonio inmaterial, el consistorio trabaja también en nuevas grabaciones protagonizadas por personas mayores del municipio, quienes compartirán recuerdos, anécdotas e historias de tiempos pasados para que queden documentadas y accesibles para futuras generaciones.

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Asimismo, el Ayuntamiento prepara para este año un homenaje especial con motivo del 50 aniversario de las fiestas de Moros y Cristianos, un acto que reunirá a todas las comparsas actuales y también a aquellas que han desaparecido con el paso del tiempo, en una celebración que busca rendir tributo a la historia festiva y colectiva del municipio.