Cierran la parafarmacia de Sant Francesc tras 16 años para gestionar una de las dos farmacias de Aielo de Malferit

Los responsables de la parafarmacia que durante 16 años ha estado operativa en el número 5 de la calle Sant Francesc de Xàtiva -en pleno casco antiguo- bajaron la persiana del establecimiento el pasado viernes 24 de abril. De forma solapada, se han hecho cargo mediante traspaso de una de las dos farmacias que hay operativas en la cercana localidad de Aielo de Malferit.

Miguel Ángel García-Chamón forma parte de la familia que ha gestionado la parafarmacia en la capital de la Costera durante década y media: "Tomamos la decisión porque hemos apostado por la farmacia en Aielo de Malferit y no podemos atender los dos negocios. Desde la pandemia todo se ha notado una bajada en la parafarmacia. Ahora, tenemos un proyecto nuevo y necesitamos centrar nuestros esfuerzos".

El negocio enclavado en la población de la comarca de la Vall d'Albaida ha sido adquirido mediante traspaso: "Es una de las dos farmacias de la localidad y sigue en marcha con nosotros. No pedimos traspaso por la parafarmacia porque la rentabilidad de los últimos años no era muy boyante, creímos que no era ético hacerlo".

"Me gustaría dar las gracias a toda la gente que ha pasado por la tienda estos años, a la clientela. Creo que han entendido nuestra decisión. Tenemos que buscar lo mejor para nosotros, es una decisión adoptada entre toda la familia, en la que no solo ha primado el factor económico, sino también el personal. Necesitábamos centrarnos y tener más tiempo", ha expuesto Miguel Ángel García-Chamón.

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Sant Francesc -y el casco antiguo de Xàtiva- pierden de nuevo otro negocio "de toda la vida". El negocio textil "Neus Modes" también está en proceso de liquidación de stock y prevén cerrar en unos meses. A su vez, en 2021 bajó la persiana el conocido "Forn de Sant Francesc" y un día después lo hizo una frutería de barrio. Esta arteria peatonal de la capital de la Costera se está quedando sin negocios. Muchas son las calles de la ciudad en las que se acumulan los bajos comerciales vacíos y sin actividad. El comercio tradicional, los establecimientos de toda la vida, se desangran. Y Xàtiva pierde parte de su identidad.