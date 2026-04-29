La diputación garantiza el suministro de agua en verano en varios municipios con una inversión en el depósito de Atzeneta

La Diputació de València ha iniciado la reparación de emergencia del depósito de agua potable de Atzeneta d’Albaida a través de la empresa pública Egevasa. El proyecto de la Mancomunidad de la Vall cuenta con un presupuesto de ejecución cercano a los 400.000 euros y “garantizará el suministro de agua, tanto en verano como en momentos de déficit hídrico, y la mejora en la calidad del servicio en los municipios de Bufali, Montaverner, El Palomar y el polígono industrial de Atzeneta”, según explica la vicepresidenta de la Diputación y responsable de Egevasa, Natàlia Enguix.

Las obras en el depósito del sistema en alta de Atzeneta están en marcha y tienen un plazo de ejecución estimado de seis meses. “Los trabajos no han interrumpido en ningún momento el suministro, ya que los operarios de Egevasa han instalado un bypass que abastece de agua potable a las poblaciones mientras se vacía el depósito para poder repararlo, modernizar las instalaciones y adaptarlas a la normativa técnica y sanitaria vigente”, ha añadido Enguix, quien tiene claro que “el agua potable es un servicio esencial para las personas y también para la industria y el proceso productivo”.

Acompañada por los alcaldes de Atzeneta, Manuel Tomás, Montaverner, Jorge Boluda, El Palomar, Jordi Vila, y el presidente de la Mancomunidad de la Vall d’Albaida, Ismael Sanvíctor, la presidenta de Egevasa ha visitado este miércoles la instalación para comprobar la evolución de la intervención integral sobre la infraestructura. Las actuaciones han sido coordinadas por la Diputación, a través del servicio del Ciclo del Agua que dirige Paco Comes y Egevasa, que han trabajado junto a los ayuntamientos y han proporcionado ayuda a la mancomunidad para cumplir los requisitos de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

En opinión de Natàlia Enguix, la reparación de emergencia del depósito de Atzeneta “es el ejemplo de que las instituciones públicas deben ofrecer medidas excepcionales ante situaciones excepcionales que afectan a servicios básicos”. “Es lo que venimos reclamando al Gobierno de España en relación a la reconstrucción tras la dana. Los municipios afectados necesitan que se suspendan las reglas fiscales y se modifique la ley de contratos públicos para prolongar esa situación de emergencia el tiempo que sea necesario”, considera la responsable provincial, que confía en “el potencial del servicio público para resolver los problemas de las personas, como esta situación de emergencia sanitaria”.

Colaboración institucional

El presidente de la Mancomunidad de la Vall d’Albaida, Ismael Sanvíctor, ha puesto en valor “la colaboración institucional entre la Diputación, la mancomunidad y los ayuntamientos, que ha permitido alcanzar un acuerdo para garantizar el suministro y mejorar la eficiencia energética en un pozo de gran importancia para cuatro municipios de la comarca”.

Los alcaldes, por su parte, agradecen la implicación provincial y la rápida respuesta a través de Egevasa. “Necesitamos el agua y Sanidad estaba detectando filtraciones que ponían en riesgo el suministro”, afirma Jordi Vila desde El Palomar. “Es un pozo mancomunado del que depende el agua de los pueblos y de muchas industrias”, señala Manuel Tomás desde Atzeneta. “La calidad del agua empezaba a ser un problema y es importante que hayamos llegado a un consenso para evitar la falta de salubridad”, añade Jorge Boluda, alcalde de Montaverner. Todos destacan la actuación de emergencia impulsada por la mancomunidad y la Diputación.

Los trabajos

El gerente de Egevasa, Juan Ángel Conca, ha detallado los trabajos que se están llevando a cabo en el depósito de Atzeneta. “Una vez vaciado, procederemos a la rehabilitación estructural del vaso, saneando las armaduras afectadas por corrosión, regenerando el hormigón y garantizando la seguridad de la infraestructura”. El proyecto incluye “la impermeabilización interior y el sellado de juntas para asegurar el cierre total del depósito”, añade Conca.

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En materia de mejora funcional, está previsto instalar sistemas de ventilación en la cubierta para evitar condensaciones, y se modernizará el pozo con la sustitución de la bomba por un equipo de alta eficiencia energética que optimice el consumo eléctrico. Las obras se completan con la adecuación de las instalaciones eléctricas a la normativa vigente y la mejora de la seguridad en el acceso con nuevos elementos de protección. El gerente de Egevasa ha informado que las pruebas de funcionamiento realizadas “han tenido un resultado satisfactorio y pronto se iniciarán los trabajos de rehabilitación estructural”.