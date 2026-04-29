Pla Edificant
Enguera licita por 3,7 millones la anhelada reforma integral y ampliación del colegio, construido hace 52 años
La actuación, largamente reivindicada para subsanar las deficiencias del centro, contempla el derribo del aulario de Infantil afectado por aluminosis para levantar nuevas dependencias
El Ayuntamiento de Enguera ha licitado por 3,7 millones de euros las anheladas obras de reforma integral y ampliación del CEIP Eduardo López Palop, que incluyen la construcción de seis aulas de Educación Infantil y dos aulas de Infantil de primer ciclo.
La actuación, que se financia con los fondos del Pla Edificant de la Conselleria de Educació, da respuesta a una reivindicación largamente demandada por la localidad para subsanar las múltiples deficiencias que arrastra el centro, construido en 1974.
Por un lado, el proyecto contempla la adecuación del aulario existente de primaria, así como de parte del bloque de administración actualmente en uso, junto con la casa del conserje. De manera general, se intervendrá cambiando el conjunto de las carpinterías exteriores, sustituyendo las cubiertas -con deficiencias que han provocado goteras- y propiciando la redistribución de los espacios interiores.
El actual aulario infantil, donde se detectó aluminosis, será demolido, además del anexo de las instalaciones, el anexo de la cocina del aulario de primaria y el añadido del mismo, en el lado sur de la parcela donde se asienta el complejo educativo, con una superficie total de 7.472 metros cuadrados. Igualmente, se derribarán los vestuarios anexos al gimnasio y el almacén de la parte posterior, según el proyecto redactado por Sogo Arquitectos cuya ejecución salió a concurso público el 20 de abril.
A parte de las edificaciones a derribar, se contempla la eliminación de una serie de elementos impropios que han ido añadiéndose al edificio a lo largo del tiempo, como las pérgolas que conectan el conjunto. También se prevé la retirada de diferentes elementos de hormigón presentes en los patios del aulario de primaria, bajo la escalera principal del aulario, así como el monolito situado enfrente de la conserjería, la portada del acceso a la zona de Infantil y una escalera exterior del aulario principal que va a cambiar de emplazamiento.
En 2019, un chequeo estructural practicado en el colegio detectó la necesidad de realizar un refuerzo de los forjados de los edificios existentes de primaria y secretaría, "debido al comportamiento de forma plástica de las viguetas cerámicas que, tras las pruebas de carga practicadas, no llegan a recuperar el 75% de la fecha". Los problemas estructurales han sido una problemática desde hace años en el CEIP López Palop y, aunque se han ido desplegando pequeñas actuaciones puntuales, se requiere una intervención de mayor calado. En el marco de la reforma se propone reforzar las viguetas de los forjados mediante bandas de fibra de carbono, desmontando los elementos anclados al forjado -como luminarias o instalaciones de voz- y descubriendo las viguetas en aquellas zonas que se encuentren enlucidas para colocar dichos refuerzos.
12 meses de plazo de ejecución
Por otra parte, la actuación planea una ampliación del centro para la que se van a levantar nuevas edificaciones que albergarán las aulas de Educación Infantil.
El plazo estimado para completar las obras se sitúa en 12 meses. A petición de una de las empresas licitadoras, el Ayuntamiento de Enguera ha convocado a todos los interesados a realizar una visita conjunta al colegio el próximo 4 de mayo a las 16.30 horas, recomendada para "una mejor comprensión del alcance de las actuaciones previstas".
Además, "con el fin de garantizar la igualdad de trato y permitir que todos los licitadores dispongan de tiempo suficiente para preparar sus proposiciones tras la visita", el consistorio ha acordado ampliar el plazo de presentación de las ofertas del 16 de mayo (cuando inicialmente estaba previsto) al 27 de mayo.
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