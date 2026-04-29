El equipo junior del Club Ciclista Ontinyent sube al podio en el Trofeo Mancomunitat Horta Sud

El equipo Junior del Club Ciclista Ontinyent, Guerola / Perfil 10, participó este pasado fin de semana en el V Trofeo Junior Mancomunitat Horta Sud, con salida en el puerto Catarroja y llegada a Picassent, con un total de 111,4 kilómetros, organizada por el Bici Club Picassent y la primera prueba que se celebra en la Comunitat Valenciana esta temporada y puntuable para la Challenge, donde participaron conjuntamente la categoría Juniors y la categoría Sub-23, con un total de 100 participantes. El club ontinyentí subió al podio con el tercer puesto de Borja Giménez en la categoría junior.

Salida del Trofeo Mancomunitat Horta Sud de ciclismo. / Club Ciclista Ontinyent

La organización preparó un recorrido muy sinuoso por los caminos de l’Horta Sud a veces muy estrechos y a gran velocidad que provocó los diferentes grupos que llegaron a meta. El vencedor fue José Ramón Guijarro, de categoría Sub-23, corredor del equipo Natural Greatness, con un tiempo de 2h 21m 50 seg, a una media superior a los 43 km/h, que llegó en solitario desde la escapada donde se encontraba.

Borja Giménez, del equipo Guerola / Perfil 10, se pudo colocar en el primer grupo perseguidor del vencedor y fue séptimo en la línea de meta y tercer junior clasificado, volviendo a subir al podio y con ello el tercer puesto en la general de la Challenge de la Comunitat Valenciana. La segunda cita de esta competición autonómica será el próximo 17 de mayo en el Genovés.

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Corredores del equipo junior del CC Ontinyent en el Trofeo Mancomunitat Horta Sud. / Club Ciclista Ontinyent

El equipo de Ontinyent se desplazó con 8 ciclistas, Borja Giménez, Jorge Alarcón, Beltrán Raso, Itzan Alonso, Federico Velázquez, Javier Delgado, Joan Sanchis e Iván Buleo. La clasificación de los ciclistas del Guerola / Perfil 10 fue: 3º Borja Giménez, 21º Jorge Alarcón, 26º Beltrán Raso, 30º Javier Delgado, 33º Iván Buleo y 40º Joan Sanchis. El equipo se clasificó en quinto lugar. La próxima cita para el equipo junior del CC Ontinyent será el próximo domingo, 3 de mayo, en Dénia.