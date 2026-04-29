Un facsímil rescata la obra poética del cronista y beato setabense Gonçal Vinyes

El salón de actos de la Casa de la Cultura de Xàtiva acoge este jueves 30 de abril (19.30 horas) la presentación del facsímil del libro "Sembrant la vida: poesia i compromís", que condensa los textos y versos del sacerdote, cronista y beato setabense Gonçal Vinyes (1833-1936). El acto estará conducido por la filóloga y escritora Alexia Úbeda, que recitará unos poemas de la obra con acompañamiento musical.

La publicación ha sido promovida por Amics de la Costera-Institut d'Estudis Comarcals en el marco de las acciones desplegadas para divulgar la obra de Vinyes y poner en valor la figura de este polifacético humanista, que -al margen de su tarea religiosa- desarrolló un trabajo clave en el ámbito histórico -fue cronista oficial de Xàtiva-, la investigación arqueológica o el periodismo -dirigió "El obrero setabense". También fue uno de los llamados "poetas de la esperanza", comprometido con el valencianismo y las reivindicaciones nacionales. Su vida terminó abruptamente: fue fusilado junto al puente de Vallés al comienzo de la Guerra Civil.

El facsímil rescata un volumen de poesías y textos de Vinyes publicado en 2009 por la editorial Denes, a cargo de Antoni López Quiles, sacerdote y profesor de la Universitat de València. Su lanzamiento llega después del homenaje público que hace unos meses rindió el Ayuntamiento de Xàtiva al influyente setabense -a iniciativa de Amics de la Costera- a través de un ciclo de conferencias impartidas por una cuidadosa selección de especialistas universitarios en cada una de las materias en las que destacó Vinyes.

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La publicación continúa la tradición comenzada hace años por la asociación cultural (con la obra de Ventura Pascual "Curiosidades Setabenses" (2006) y el libro dedicado a Francesc de Paula Martí).