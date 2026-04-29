La Fira de Tendes, Tapes i Rock de Ontinyent se reinventa para seguir creciendo

Ontinyent se prepara para acoger, del 8 al 10 de mayo, una nueva edición de la Fira de Tendes, Tapes i Rock, que llega a su decimotercera convocatoria con varias novedades centradas principalmente en reforzar el papel de la vertiente gastronómica del evento.

La cita presenta este año un nuevo formato más interconectado, con una redistribución de los espacios dentro del recinto ferial y un horario continuo de tiendas y hostelería que permitirá disfrutar de la oferta también a mediodía. El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacaba que la feria "continúa evolucionando para mejorar año tras año, y este año lo hace con varias novedades con las que se quiere continuar siendo polo de atracción para la ciudadanía y para personas visitantes de las comarcas vecinas”.

La vicepresidenta primera de la Diputación de València y regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, presidió este jueves una reunión preparatoria en la que han participado representantes de las asociaciones implicadas, como Comerç In, con su presidenta Anna Ferrero; SOC, representada por la presidenta Marisa Bernabeu; y Ahval, con el secretario Toni Pérez, que han coincidido en destacar la importancia de continuar innovando para mantener el interés del público. Enguix subrayaba que “estamos dando un paso adelante para situar la gastronomía local en el lugar que merece, y dentro de esta línea de trabajo vamos a actuar con estas novedades en la feria, con una propuesta que combinará calidad, comodidad y buen ambiente. Queremos invitar tanto a quedarse a comer y cenar tranquilamente como disfrutar de la fiesta durante noche con una oferta diferenciada”.

35 comercios y 8 establecimientos de hostelería

Una de las principales novedades será la redistribución de espacios, centrándose toda la oferta en el recinto ferial. En las plataformas 1 y 2 estarán comercios y servicios, y las plataformas 3 y 4 la gastronomía y música. En total, participarán alrededor de 35 comercios y 8 establecimientos de hostelería.

La reorganización del área gastronómica contará con dos espacios diferenciados. Por un lado, la “zona gastro”, concebida como un espacio abierto, accesible y familiar, funcionará durante todo el día (especialmente sábado en horario de 11:00 a 23:00 horas) y contará con barras de bebida y una barra central de comida con propuesta basada en tapas de calidad y arroces. Por otro lado, la “zona noche”, que abrirá a partir de las 23:00 horas viernes y sábado, estará orientada al ambiente de los conciertos, con una barra específica de bebida y un público más vinculado al ocio nocturno.

Esta nueva configuración responde a la experiencia de ediciones anteriores, en las que se había detectado que las altas temperaturas de junio dificultaban la afluencia de público en las horas de comida y que la oferta nocturna podía mejorar en calidad y comodidad. El cambio de fechas a principios de mayo, junto con la creación de espacios más amplios, con más zonas de sombra, mejor alumbrado y un aumento de mesas y sillas, permitirá generar un entorno más agradable y adaptado a todos los públicos, especialmente a las familias. La regidora también ha puesto en valor la calidad de la oferta gastronómica, destacando que la mayoría de los establecimientos participantes cuentan con el sello de la marca MOS, impulsada por el Ayuntamiento de Ontinyent para reconocer la excelencia del sector hostalero local.

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Además, la feria contará con una carpa municipal vinculada a la marca Ontinyent Comercial, donde se desarrollarán acciones de promoción y actividades dirigidas al público asistente, reforzando la visibilidad del tejido comercial local. En cuanto a la programación musical, el acontecimiento incluirá un total de 13 actuaciones de varios estilos, que sumarán más de 21 horas de música en directo a lo largo del fin de semana, con sesiones de DJ y conciertos repartidos entre la zona gastro y la zona noche. La programación completa de la XIII Fira de Tendes, Tapes i Rock se podrá consultar próximamente a la web municipal www.ontinyent.es y en las redes sociales del Ayuntamiento.