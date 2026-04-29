El Gobierno destina más efectivos a Canals tras los últimos altercados

El Gobierno de España ha destinado más efectivos a Canals tras los últimos altercados ocurridos en el municipio durante los días 17, 18 y 19 de abril, en los cuales se han visto implicadas al menos cuatro personas, generando una alarma social entre la ciudadanía. Los hechos comenzaron con una reyerta con armas blancas, a la que siguieron otros incidentes que se repitieron días después.

El Ayuntamiento de Canals actuó "de manera inmediata" y desde la concejalía de Seguridad Ciudadana se informó de estos hechos a la Subdelegación del Gobierno para reforzar la presencia policial en el municipio.

Gracias a esta colaboración, los implicados fueron detenidos. A dos de ellos el juzgado les ha prohibido la entrada a Canals.

El ayuntamiento ha convocado a la Junta Local de Seguridad con el objetivo de coordinar actuaciones y reforzar la respuesta institucional, según indican desde el consistorio canalense. En esta junta de seguridad, se ha contado con la presencia por videoconferencia del subdelegado del Gobierno en València, José Rodríguez; acompañado por el alcalde, Nacho Mira; el teniente de alcalde, Edu Badal; la regidora de Bienestar Social, Mª Dolores Sanchis; técnicos municipales; representantes de la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Nacional; así como representantes de la Subdelegación del Gobierno en València, de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana y responsables autonómicos en materia de seguridad ciudadana.

La propia concejalía de Seguridad Ciudadana ha mantenido contacto directo con la Comandancia de la Guardia Civil y la Conselleria de Interior de la Generalitat Valenciana, con el fin de solicitar la máxima colaboración y coordinación entre todos los cuerpos de seguridad para controlar la situación.

Unidades especializadas

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado el envío de más presencia policial, incluyendo unidades especializadas en la gestión de altercados, con el objetivo de reforzar la seguridad y la vigilancia de los puntos más sensibles. Además, se ha destacado la rápida coordinación y comunicación mantenida con las autoridades locales, así como la detección y seguimiento de las personas implicadas. En este sentido, existen medidas judiciales vigentes que impiden el acceso de estas personas al municipio. El Ayuntamiento de Canals subraya que la situación "se encuentra controlada" y que se mantendrá una "vigilancia reforzada" con presencia policial local, autonómica y estatal, en estrecha colaboración con la Subdelegación del Gobierno y el resto de organismos competentes.

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Finalmente, el consistorio agradece la colaboración ciudadana y recuerda la importancia de comunicar cualquier incidencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad para continuar garantizando la convivencia y la seguridad en el municipio.