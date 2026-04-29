Grandes gestores de inmuebles sacuden el mercado del alquiler en Xàtiva: un bajo de 50 m2 por 680 euros al mes

La oferta de alquileres no vacacionales ha experimentado un repunte importante en las últimas semanas en Xàtiva después de tocar suelo al comienzo del mes, cuando un inquilino potencial apenas podía cotejar una decena de anuncios en los principales portales inmobiliarios de referencia. Este martes, el número de viviendas ofrecidas por estos canales se había multiplicado por dos y ascendía a 22. Aunque a menudo los pisos vuelan al cabo de pocos días.

El mercado atraviesa por un momento muy fluctuante y cada nuevo inmueble en cartera despierta una fuerte demanda. Una de las razones del aumento de la oferta es la entrada de grandes gestores inmobiliarios atraídos por las oportunidades de negocio en Xàtiva. No en balde, la capital de la Costera se situó en 2025 entre las ciudades valencianas en las que el coste de arrendar una vivienda experimentó una subida porcentualmente más elevada, del 24,1%.

La empresa especializada en gestión de activos Satek, con sede en el Paseo de la Castellana de Madrid, ha sacado a comercialización tres "acogedores" apartamentos diáfanos por estrenar situados en bajos reconvertidos de la calle 25 d'abril de Xàtiva, en el sector Palasiet, donde en los últimos meses se han disparado los minipisos habilitados en antiguos locales comerciales sin uso. El precio de los citados estudios oscila entre los 630 y los 680 euros y sus dimensiones son exiguas: 50 metros cuadrados. "Ideal para una persona o pareja que busque un espacio moderno, funcional y lleno de posibilidades", rezan los anuncios. El interior se presenta con un único ambiente abierto, sin dormitorio independiente, "lo que aporta amplitud y luminosidad". La falta de luz exterior genera cierta sensación de estar en un zulo.

Otra gran compañía inmobiliaria de rango internacional que ha irrumpido con fuerza en Xàtiva es la estadounidense Exp Realty, con sucursal también en Madrid. Ofrecen una vivienda en alquiler de 108 metros cuadrados por 1.100 euros al mes en la "codiciada zona" de la Albereda. El domicilio, que al menos está en buenas condiciones de habitabilidad, dispone de tres habitaciones.

Exp Realty cuenta con casi 900 viviendas a la venta repartidas por toda España, de las cuales cuatro se localizan en la capital de la Costera. Sus precios oscilan entre los 105.000 y los 490.000 euros, este último correspondiente a una mansión de 452 metros cuadrados ubicada en la plaça de l'Almàssera.

Un precio medio de 800 euros al mes

El incremento sustancial de la oferta de inmuebles residenciales en régimen de arrendamiento en Xàtiva ha reducido ligeramente el precio medio del alquiler, que de rozar los 900 euros ha pasado a situarse más próximo a los 800 €, descontando los pisos destinados exclusivamente al alquiler vacacional.

De las 21 viviendas que se ofrecían ayer en portales inmobiliarios, seis eran anunciadas por particulares y once por inmobiliarias de la zona, junto a las tres pertenecientes a grandes carteras de activos. Las más baratas son dos microapartamentos de 35 y 50 m2 que cuestan 460 euros y 530 euros al mes respectivamente. Por debajo de los 700 euros hay ocho estudios de entre 50 m2 y 85 m2 en distintos puntos de Xàtiva.

Más escasa es la oferta oficial de arrendamiento residencial existente en Ontinyent, donde apenas pueden encontrarse 14 pisos y casas en Idealista, de los cuales 9 están destinados a alquiler vacacional. El precio, eso sí, sigue siendo más barato: 638 euros de media. En la capital de la Vall, la mitad de anuncios corresponden a particulares y la mitad a inmobiliarias, generalmente de la zona.