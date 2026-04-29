Hiperber reabre el supermercado del centro comercial de Xàtiva tras una inversión de 700.000 euros

La cadena ilicitana Hiperber ha inaugurado en el centro comercial Plaza Mayor de Xàtiva su supermercado número 95, el segundo de la marca en la capital de la Costera, donde ya gestiona otra tienda en la Avenida Corts Valencianes.

Con esta apertura, Hiperber refuerza su presencia en la provincia dentro de su plan de crecimiento sostenido. El establecimiento forma parte de las incorporaciones realizadas por la compañía tras la adquisición de varios centros a la cadena Economy Cash, que hasta hace escasos días operaba en el centro comercial setabense.

El nuevo supermercado cuenta con una sala de ventas de 1.895 metros cuadrados, una superficie superior a la media de la red, y dispone de plazas de aparcamiento en el propio centro comercial. La puesta en marcha del establecimiento ha supuesto una inversión de 700.000 euros por parte de Hiperber. Además, en esta incorporación, al igual que en las anteriores, la compañía ha mantenido la plantilla del antiguo operador, integrada por 14 trabajadores, garantizando la continuidad laboral del equipo y reforzando su compromiso con el empleo local.

Una cajera de Hiperber en Xàtiva. / A.X.

El establecimiento ofrece el modelo comercial característico de Hiperber, basado en la "libertad de elección del consumidor", combinando una amplia presencia de primeras marcas con una cuidada selección de marcas propias. El centro cuenta con un surtido extenso, de aproximadamente 8.400 referencias, e incorpora una mayor presencia de productos de bazar respecto a otros establecimientos de la cadena, junto a secciones asistidas de frescos, muy valoradas por los clientes, como carnicería, charcutería y frutería.

Presencia institucional

La inauguración del supermercado ha contado con la presencia del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdá, acompañado por miembros de la corporación municipal, como el concejal de Hacienda, Urbanismo y Obras, Juan Ignacio Reig Sanchis; y la concejala de Cultura Festiva, Gestión de Residuos, y de Edificios, María Beltrán Ferrero, que han participado en el acto de apertura y han recorrido las instalaciones junto al equipo directivo de Hiperber.

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El consejero delegado de Hiperber, José Bernabeu, ha señalado que “esta apertura en Xàtiva supone la sexta del año en un ejercicio en el que estamos realizando un esfuerzo especial en el crecimiento de la compañía. A las nuevas incorporaciones a la red se suma también la reciente ampliación de nuestra plataforma logística, una inversión clave para acompañar este desarrollo. En este contexto, Valencia está concentrando una parte importante de ese crecimiento, consolidándose como una zona prioritaria dentro de nuestro plan de expansión”.