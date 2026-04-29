Llibreria La Costera: 50 años de libertad y coraje

Puedo prometer y prometo que no recuerdo en absoluto cuanta gente éramos sentados en la terraza del San Remo cuando escuchamos una potente explosión, de esas de carcasa, que te hacen proclamar a los cuatro vientos de quién es el hijo del autor de los hechos.

Solo recuerdo la cara de Carles Sánchez, dueño de la llibreria La Costera, que como no queriendo decirlo exclamó «han posat una bomba a la llibreria» y de ahí a la calle Pere IV nos ocupó un par de minutos que recorrimos con el corazón en un puño esperando que las palabras de Carles no fuesen verdad, que todo era un sueño del que muy pronto despertamos al contemplar todo un escaparate destrozado, con posters de Raimon y Lluís Llach medio quemados en el interior y libros, muchos libros, mucha libertad, esparcida por el suelo y mezclada con impotencia que era lo siguiente que ibamos a sentir.

Esa pequeña pero agobiante carrera del San Remo a Pere IV daba por concluída la fase de lo esperado. En aquella cafetería se hablaba de vida, de proyectos, de pasiones, de nuevos tiempos y nuevas ilusiones. Allí se abría el mundo bajo nuestros pies, pero se escribían historias de amor y lucha, historias abiertas a todos aquellos que quisiesen formar parte de la carrera que todos sabíamos que pronto o tarde iba a comenzar. Cada noche nuevas voces, nuevos sonidos, nuevos miedos que formaban parte de esas sonrisas internas que nos hacían saber, como nos decía Martí i Pol, «que tot està per fer i tot és possible». Tenía razón el poeta en cada verso creado para darnos fuerza suficiente y seguir adelante. Allí, en aquella terraza de palabras moderadas, pero intensas, surgían iniciativas que nos hacían ser más fuertes y esa bomba, traicionera y cobarde, no iba a mover ni un ápice los sentimientos que nos corrían por las venas. Allí hasta la madrugada de cada noche, se mezclaban los momentos ilusionantes con la flaqueza de desconocer lo que iba a venir; pero nada importaba, porque todo era posible y ahí estaba nuestra fuerza cada día. Eran noches de colores, aun intuyendo que vendría alguna bomba esperada, aunque sus autores nunca dieron la cara por la sencilla razón de que los cobardes nunca se muestran como son y nunca se confiesan por vivir en el anonimato de la vergüenza. Aquella bomba llenó el espacio de libertad en libros rotos por la rabia, pero consiguió que se iniciase una nueva fuerza que haría patente que la razón de los afectados vencería a los cobardes de aquella noche en que quedaron impunes.

Eran los tiempos que marcarían el punto de partida hacía metas por descubrir. Toda la cultura se dio cita en una recuperación espectacular de manos juntas y pensamientos que marcaron el presente democrático. Todo estaba por hacer, sí, pero todo se hizo con fuerza y coraje.

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50 años han pasado desde la apertura de la Llibreria la Costera y ahí queda el emblema de aquella noche y las siguientes. Nada borrará aquellos dos minutos del San Remo a Pere IV ni las palabras de Carles Sánchez quien sabía que la libertad duraba más de un minuto. Esa fuerza que él tuvo la compartió con todos los que dieron un paso adelante. Tal vez no lo recuerde ahora, pero junto a Cristina Poveda, ese sonido atronador ha quedado grabado en las páginas de la historia con fuerza y una libertad que nacía y sigue siempre viva.