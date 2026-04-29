Ontinyent acoge el espectáculo "Forever", ganador de dos premios Max

El Teatro Echegaray de Ontinyent acogerá este domingo, 3 de mayo, a las 19:00 horas la representación de “Forever”, de la compañía Kulunka Teatro, un espectáculo de teatro de máscaras sin palabras que ha sido reconocido con dos galardones a los Premios Max 2024, en las categorías de Mejor Dirección y Mejor Autoría Teatral. La función se enmarca dentro de la programación cultural municipal impulsada por el Ayuntamiento de Ontinyent para esta primavera y forma parte del circuito estatal Platea del Ministerio de Cultura.

Imagen del espectáculo "Forever". / www.aitormatauco.com

La obra, con una duración aproximada de 100 minutos, presenta una historia que, a través del lenguaje gestual y visual, narra la evolución de una familia que se aleja progresivamente de sus sueños iniciales. Con una puesta en escena articulada alrededor de una plataforma giratoria que simboliza el paso del tiempo y el ciclo vital, “Forever” aborda con sensibilidad y crudeza temas como la maternidad, la discapacidad, la educación o la incomunicación, transformando el dolor íntimo en una propuesta escénica de gran fuerza poética.

El regidor de Cultura del Ayuntamiento de Ontinyent, Àlex Borrell, destacaba que “estamos ante uno de los montajes más impactantes y reconocidos del panorama teatral actual, una propuesta que demuestra la capacidad del teatro para emocionar y hacer reflexionar sin necesidad de palabras”. El regidor subrayaba que “Kulunka Teatro es una compañía con una trayectoria consolidada y con un lenguaje escénico muy particular, que conecta con el público desde la emoción y la humanidad”. Las entradas se pueden adquirir con un precio de 12 euros en entrada anticipada en la web de Caixa Ontinyent y la Casa de Cultura, y en taquilla al Teatro Echegaray el día de la representación.