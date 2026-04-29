Plan de choque para el control de plagas en municipios de la Costera y la Vall d'Albaida
L’Olleria, Aielo de Malferit, Canals y Cerdà despliegan acciones de desinsectación y desratización en la red de alcantarillado, y Benigànim y Xàtiva actúan contra el picudo rojo
Las localidades del territorio han comenzado un plan de choque para el control de plagas y han iniciado trabajos de tratamiento preventivo para hacer frente a la presencia de insectos y roedores en la red de alcantarillado y en espacios públicos municipales como parques y jardines. Municipios como l’Olleria, Aielo de Malferit, Canals, Cerdà, Benigànim y Xàtiva desarrollan actuaciones de prevención estos días.
El Ayuntamiento de Aielo de Malferit ha informado que ha iniciado los trabajos de desinsectación, desratización y desinfección en todo el municipio, dentro de la campaña anual de salud pública. Las actuaciones se están llevando a cabo en el conjunto de la red de alcantarillado con el objetivo de “eliminar las plagas de cucarachas, ratas y otros insectos que se concentran”, exponen en un comunicado emitido a través de las redes sociales municipales, en el que también avisan a la ciudadanía que estos trabajos de fumigación “pueden incrementar la presencia de insectos y ratas en la vía pública, como consecuencia de los tratamientos” aplicados. Las actuaciones que está desplegando Aielo de Malferit están financiadas por la campaña de salud pública 2026 de la Diputació de València. Los tratamientos persiguen “garantizar que el conjunto de la red de alcantarillado esté en un estado óptimo y no suponga ningún riesgo para la salud de los vecinos, así como los parques y jardines”, señalan desde el consistorio.
El Ayuntamiento de l’Olleria inició el pasado jueves las acciones de control de plagas, con la aplicación del tratamiento preventivo de desinsectación y desratización en la red de alcantarillado del municipio. Los trabajos están siendo desplegados por la empresa Ambiser Sanitat Ambiental y, según exponen desde el ayuntamiento, la actuación forma parte del plan periódico de mantenimiento para garantizar la salud pública en la localidad. Remarcan que estas acciones “ayudan a garantizar el bienestar y mantener nuestro pueblo limpio”.
En Canals, el plan de choque contra las plagas se ha concentrado estos días en zonas como el CEIP José Mollá, el polideportivo municipal y la zona de Horts. Los trabajos, según explican desde el consistorio canalense, se enmarcan en el nuevo protocolo de actuación establecido por el área de Medio Ambiente, y ha consistido en limpiezas y tratamientos para evitar la proliferación de insectos en estas zonas. Además, el ayuntamiento también ha pedido a los particulares que desarrollen trabajos de limpieza para evitar plagas. Señalan que se ha trasladado a los propietarios de parcelas privadas “los requerimientos de cumplimiento de sus obligaciones de mantenerlas acondicionadas, con indicaciones de delimitar un perímetro donde aplicar los productos fitosanitarios y las empresas próximas donde pueden adquirirlos”, explican desde el ayuntamiento en una comunicación emitida a la ciudadanía.
En Cerdà, la semana pasada se llevaron a cabo trabajos de limpieza en la red de alcantarillado del municipio. La actuación intensiva se centró en trabajos de desinfección y desratización, así como la limpieza del alcantarillado para mantener el pueblo “limpio, cuidado y con las plagas controladas”.
Picudo rojo
Por su parte, en Benigànim se llevó a cabo días atrás un tratamiento contra el picudo rojo en las palmeras. Una actuación “fundamental para conservar nuestro entorno y preservar este elemento tan característico de nuestro paisaje”, exponen desde el ayuntamiento.
Xàtiva también ha estado actuando contra el picudo rojo en las palmeras de la ciudad, tal como ha informado este diario. El ayuntamiento ha procedido a la retirada de las palmeras afectadas por el insecto, así como la retirada de los tocones.
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