El PP de Xàtiva advierte del deterioro de las obras del centro del Pla de la Mesquita

El Partido Popular de Xàtiva ha advertido del deterioro de las obras del centro de educación especial Pla de la Mesquita. Los populares explican que han tenido acceso a un informe oficial que expone la situación de la construcción y que para el PP "confirma de forma contundente el abandono de uno de los proyectos más importantes para la ciudad".

El documento, remitido al ayuntamiento, es "especialmente grave" porque, según el PP, evidencia una "dejación absoluta de funciones por parte del gobierno municipal, que ha permitido que una infraestructura clave permanezca paralizada y deteriorándose sin adoptar ninguna solución efectiva". "Tal y como recoge el propio informe, el ayuntamiento no ha contestado a ninguno de los escritos presentados por la empresa desde el año 2023 solicitando la suspensión de las obras, lo que pone de manifiesto una falta total de gestión y control del expediente". Para los populares, "el texto es claro al señalar que el plazo contractual de la obra está vencido desde octubre de 2023, y que la situación administrativa continúa en un estado de 'incertidumbre total', sin que el gobierno de Roger Cerdà haya sido capaz de desbloquearla". "Pero lo más alarmante es que el propio informe advierte que los daños en la obra se están incrementando de manera 'grave y exponencial', consecuencia directa de la larga paralización y de los reiterados actos vandálicos sufridos en los últimos meses", censuran desde el Partido Popular de Xàtiva.

Los populares acusan la "inactividad" del ejecutivo setabense afirman que "mientras el ayuntamiento permanece inactivo, una inversión pública fundamental para la educación especial en Xàtiva se está deteriorando día a día, con el consiguiente perjuicio para los vecinos y para las familias que dependen de este recurso".

El Partido Popular afirma que "estamos ante un caso evidente de abandono institucional" y denuncia que la "obra pública está paralizada durante meses sin solución, el ayuntamiento ignora los escritos de la empresa adjudicataria y el dinero público está deteriorándose sin control" en "un recinto expuesto al vandalismo sin medidas eficaces".

En palabras del Partido Popular de Xàtiva, "el informe no deja lugar a dudas: el gobierno de Roger Cerdà ha abandonado esta obra. No estamos ante un retraso, estamos ante un deterioro provocado por la inacción política.” Asimismo, señalan que “el propio documento advierte de un deterioro exponencial, lo que significa que cada día que pasa sin actuar, el problema es mayor y más costoso para los vecinos.”

Por todo ello, el Partido Popular exige al Ayuntamiento de Xàtiva "la reactivación inmediata de las obras, la adopción de medidas urgentes para frenar el deterioro del recinto y la asunción de responsabilidades políticas por una gestión absolutamente negligente. Lo que está ocurriendo en el Pla de la Mesquita no es un retraso puntual, es la consecuencia directa de un gobierno que no gestiona, no responde y permite que el patrimonio público se deteriore ante la mirada de todos".

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Respuesta del gobierno local

Por su parte, desde el gobierno municipal de Xàtiva señalan que en estos momentos el ayuntamiento sigue en conversaciones con la empresa adjudicataria para retomar el proyecto “lo más pronto posible”. El desbloqueo de la obra pasa por que la contratista “acepte el proyecto modificado que se ha presentado por la dirección facultativa” y por que el ayuntamiento “estudie si le corresponde o no indemnización por la paralización de las obras”.