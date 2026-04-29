El PSPV critica en Ontinyent el modelo de recogida puerta a puerta que defiende en la Canal y la Costera

El PSPV de Ontinyent ha advertido de "los problemas que está generando la implantación del nuevo sistema de recogida puerta a puerta" y ha criticado "la falta de adaptación del modelo a la realidad de los barrios y calles de la ciudad, así como la ausencia de diálogo y participación en una decisión que afectará al vecindario durante los próximos 12 años".

La postura que mantiene el grupo socialista en la oposición difiere de aquella mantenida en las localidades donde gobiernan, puesto que en las cercanas comarcas de la Costera y la Canal de Navarrés los ayuntamientos bajo este signo han apostado mayoritariamente por el puerta a puerta dentro de las mancomunidades en las que están integrados, con el respaldo también de diversos consistorios en manos del PP.

El regidor ontinyentí José Antonio Martínez mantiene que la separación de residuos es una obligación derivada de la normativa europea, estatal y autonómica, pero matiza que “la ley obliga a separar residuos, no a imponer un único modelo de recogida”.

En ese sentido, ha señalado que la legislación contempla alternativas como los contenedores cerrados o inteligentes, "sistemas que ya están funcionando con éxito en muchos municipios". Martínez critica que el gobierno municipal haya optado por “un cambio radical e innecesario”, pasando de un modelo con tres fracciones contenerizadas y una fracción resto puerta a puerta, a otro basado prácticamente en cuatro fracciones puerta a puerta, manteniendo solo el vidrio en contenedor.

“Lo que exigía la normativa era incorporar la recogida separada de la orgánica, no desmontar todo el sistema existente”, ha señalado, recordando que ciudades similares como Xàtiva, Elda, Dénia o Cullera han cumplido la ley reforzando el modelo contenerizado, con soluciones más cómodas para la ciudadanía.

Desde el PSOE insisten en que este modelo "responde a una imposición legal, sino a una decisión política del gobierno de Jorge Rodríguez". El alcalde ha defendido que es el sistema más eficiente y el más adecuado para una localidad que ya está habituada al puerta a puerta para la fracción orgánica.

“El problema no es solo el modelo elegido, sino la falta de escucha y de participación”, afirma Martínez,. El portavoz socialista también ha cuestionado los argumentos del alcalde para no aplazar la puesta en marcha por miedo a perder una subvención de 1,35 millones de euros. “Estamos hablando de una ayuda que apenas representa el 3,5% de un contrato de más de 37,5 millones de euros que pagará mayoritariamente la ciudadanía a través de la tasa de basura, que ha pasado de 48 a 136 euros en apenas tres años”, ha denunciado.

Para el PSOE, el nuevo servicio, adjudicado por 12 años y vinculado obligatoriamente al puerta a puerta, nace con rigideces que dificultan su adaptación futura. Aun así, Martínez ha defendido que todavía debe existir margen para rectificar y avanzar hacia “un modelo más práctico, más cómodo para el vecindario y basado en el sentido común”.

Ens Uneix critica el "doble discurso" de la oposición

Por su parte, Ens Uneix -que gobierna en Ontinyent- ya respondió el sábado a las críticas dirigidas por el PSOE y Compromís al nuevo modelo de recogida, acusando a ambas formaciones de practicar «un doble discurso» según si están en el gobierno o en la oposición.

Desde la formación municipalista que gobierna en la capital de la Vall d’Albaida recuerdan que ayuntamientos en manos de Compromís, como Pedreguer o Meliana, «fueron pioneros en el puerta a puerta», mientras que en las comarcas de la Costera y la Canal de Navarrés «los socialistas lo defienden» tras aprobarlo en la pasada legislatura.

Desde el gobierno replican que el consistorio lleva «años» perfilando y anunciando el sistema e informando a la población. Más de 1.500 personas han participado en las primeras reuniones sobre la nueva recogida. También precisan que las bonificaciones podrán aplicarse una vez se conozcan los datos de uso del servicio y generación de residuos, para incentivar a los que vecinos que reciclan.

Desde Ens Uneix creen que en Ontinyent la gran mayoría de la población es partidaria del puerta a puerta porque es el sistema de recogida que «nos identifica como ciudad concienciada y que el tiempo nos ha dado la razón». Cuando en los años 80 se empezaron a implantar contenedores en las calles, el vecindario de Ontinyent se opuso y se mantuvo la recogida tradicional, el puerta a puerta. Hace años que no existen contenedores de basura en las calles y sólo se ven de papel y cartón, envases ligeros y vidrio. «La alternativa al puerta a puerta era llenar las calles de contenedores, era como retroceder», apuntan desde el gobierno municipal, que añade que «quienes ahora protestan son justamente los que nunca han reciclado, pero creemos que será parecido a cuando se peatonaliza una plaza o se implantó la ley antitabaco, que luego nadie quiere volver a llenar de coches la plaza o llenar de humo los bares», subrayan .

Critican que se "boicotee" el sistema

«Lo paradójico en Ontinyent es el doble discurso de la oposición de izquierdas, que se presume identificada con las leyes promulgadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y Sumar, donde están PSOE y Compromís», sostienen desde el partido que lidera JorgeRodríguez. «Puede entenderse que la derecha y la extrema derecha siempre lleguen tarde a los avances como el reciclaje de residuos, pero que Compromís i PSOE en Ontinyent boicoteen este sistema sólo responde a un interés partidista y ridículo», inciden.

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Las mismas fuentes consideran que tanto PSOE como Compromís «van a ir rebajando sus críticas, porque se les pueden volver en contra: conforme la gente va recibiendo la información se va dando cuenta que el sistema es lo mismo que venían haciendo pero mejorado y más cómodo». «Llegará el día en el que tanto Compromís como PSOE en Ontinyent dejarán de hablar del puerta a puerta porque comprobarán que no les sigue nadie y entonces verán que no todo vale para intentar rascar un puñado de votos. Deberían darse cuenta que el puerta a puerta se ha erigido en una oportunidad para que el gobierno de Jorge Rodríguez se dirija a miles de vecinos uno a uno», apostillan.