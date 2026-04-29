"La zona de Ontinyent ha registrado históricamente otros terremotos de mayor magnitud"

Esta vez la población sí ha notado lo ocurrido. A diferencia de otras ocasiones, el conjunto de terremotos que en las últimas horas se han registrado en poblaciones de la Vall d'Albaida en la Costera -el mayor ha sido el de Ontinyent a las 8:23 de la mañana con un magnitud de 3,6 grados- ha causado una miríada de reacciones entre los vecinos. Afortunadamente, no se han registrado daños materiales ni personales, pero más de uno se ha llevado un susto importante.

Los seísmos han sido recogidos por la red de dispositivos del Instituto Geológico Nacional (IGN) y se cuantifican hasta doce movimientos -casi todos réplicas del primero- en la zona. El temblor localizado en la capital de la Vall d'Albaida antes de las 8.30 de la mañana ha sido el más importante. Carlos González, sismólogo del IGN, ha atendido a Levante-EMV y ha analizado lo ocurrido: "Cuando hay un terremoto más grande de lo habitual y se nota, lo normal es que haya réplicas en puntos cercanos. En la página web del IGN no salen los que están por debajo de 1,5 grados, por lo que se podría haber registrado alguno más". Cuestionado sobre la repetición de este tipo de fenómenos en la zona, el experto ha explicado que "Ontinyent es una zona en la que históricamente ha habido terremotos, por ello es algo que no nos llama tanto la atención. En 1945 hubo uno de 4,8 grados, también uno de 3,6 en 1942; por citar dos ejemplos. O uno de 3,2 grados en el año 94. Hoy la gente ha notado el más fuerte, pero también aparecen en los registros como 'sentidos' los que han tenido lugar después".

Con una magnitud de nivel 4, el temblor localizado en la capital de la Vall d'Albaida no ha causado daños. En el imaginario colectivo se encuentra el terremoto de Lorca, que alcanzó unos niveles más: "Al medir los grados en la escala Richter y sacar conclusiones no se puede actuar como si fuera algo lineal. Por ejemplo, cuando se pasa de una magnitud 4 a una magnitud 5 se libera una energía que es 33 veces superior. Hay que saber trabajar los datos".

A su vez, consultado sobre la influencia de las estructuras geológicas en los terremotos de hoy, González comentó que "es algo que no está claro del todo. La falla de Jumilla es la más cercana y está a varios kilómetros. Para relacionar estos factores debería haber un estudio serio".

"Esto no es una ciencia exacta, los terremotos no son algo que se pueda predecir. Lo normal es que haya alguno más en los próximos días, pero más pequeño, pero eso no está escrito en piedra. Está claro que no se debe alarmar, pero tampoco quitar hierro. Estamos hablando de una zona de terremotos, es algo que nos dicen los datos", ha apostillado el experto del IGN.

Los testimonios de los vecinos

Los vecinos de Ontinyent sí que han notado de forma mayoritaria el terremoto que ha alcanzado los 3,6 grados en la escala Richter. Este periódico ha recorrido las principales arterias de la ciudad para recabar sus testimonios.

Alina Nica vive en la zona del parque Mestre Ferrero: "Estaba durmiendo plácidamente y he notado como si de repente me estuvieran sacudiendo. Le he preguntado a mi pareja y me ha dicho: 'habrán sido los gatos'. Pero no, era el terremoto. Eran sobre las ocho y media, porque tengo la alarma puesta a esa hora y ha sonado. Se ve que han sido dos, he notado dos, pero creía que eran los gatos. Es la primera vez que me pasa algo así". José Aguilar también ha sentido el temblor: "Serían pasadas las ocho y cuarto, parecía que la cama se iba. Mi mujer también lo ha notado". Rosamari Vila reside en la Avenida Almaig: "Estaba en casa a punto de salir a trabajar con mi hijo y he sentido el temblor, serían como las 8.25 de la mañana". José Vicedo también vive en la zona del Barranquet: "He notado un seísmo más largo que el del otro día y ha sido cuando estaba almorzando. Ha temblado todo, ha sido un movimiento brusco de tres o cuatro segundos". Mari Ángeles Felipe vive en Sant Rafel: "He notado mucho ruido y como las piernas se movían. Pasó algo parecido, pero fue hace muchos años". Elena Sanz es profesora. Todo ha pasado mientras estaba dando clase: "Estaba en clase, hemos notado un ruido, que todo temblaba durante unos instantes. Los chavales se han quedado sorprendidos". Angy Sales estudia enfermería y también lo ha sentido: "Estaba en casa, durmiendo, ha sido notarlo, notar que se movía todo y levantarme con el corazón arriba. Pensaba que era el aire, no sabía que era un terremoto. Yo solo he notado un temblor".

Jorge Rodríguez: "La gente lo ha notado bastante"

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, atendió a este diario y confirmó que la gente sí había notado el terremoto: "Ha sido a las 8:23 de la mañana. Hemos tenido un terremoto que esta vez sí que lo hemos notado. Hemos pasado un mes con varios episodios, la gente sí que ha notado el de hoy. De manera inmediata, se ha puesto en contacto conmigo el conseller de Emergencias para ponerse a nuestra disposición. Por suerte, no ha habido ningún daño, ningún problema, a pesar de que se han recibido las típicas llamadas fruto, sobre todo, de la sorpresa por haber notado un terremoto en una hora en la cual la gente ya está activa. Las otras veces había pasado sobre todo por la noche y, por lo tanto, mucha gente ni siquiera se había enterado. Se ha notado en toda la ciudad en general, pero es cierto que más acusadamente en las plantas superiores de los edificios altos".

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En la vecina localidad de Bocairent los vecinos también han sido testigos de los temblores: