Más de 100 personas participan en una maratón de entrevistas laborales en Chella

El Pacte Territorial de La Costera-Canal coordinó ayer en el Centro Cultural de Chella una maratón de entrevistas de trabajo, dando continuidad a la primera edición, que tuvo lugar en Xàtiva, y que ahora se amplía a distintos municipios del territorio. "Tras aquella primera experiencia, la iniciativa se consolida como una herramienta para acercar oportunidades laborales a las comarcas, y esta vez enfocándose en La Canal de Navarrés", explican desde la entidad supramunicipal.

Los impulsores de la iniciativa exponen que el encuentro reunió a más de 100 participantes y 12 empresas, con ofertas de empleo en sectores como la industria agroalimentaria, manufacturera y logística, así como en servicios, comercio, atención al público y perfiles administrativos y técnicos. También se ofertaron puestos vinculados a mantenimiento, producción y personal cualificado para distintos procesos industriales. La jornada permitió entrevistas directas entre empresas y personas candidatas en un mismo espacio.

"La acción se enmarca en la estrategia del Pacte para acercar el empleo a La Canal, una comarca en riesgo de despoblación, donde la existencia de oportunidades laborales estables sigue siendo clave para fijar población", prosiguen las mismas fuentes.

El president del Pacte Territorial, José Luis Gijón, ha señalado que estas jornadas “acercan de forma real las oportunidades al territorio y permiten el contacto directo entre empresas y personas que buscan trabajo, que pueden verse cara a cara y comprobar si encajan, si hay ese match laboral que puede cambiar vidas”. Añade que “este modelo está funcionando y merece la pena seguir trabajándolo porque está dando resultados en el territorio”.

Por su parte, el coordinador del Pacte, Andreu Bertomeu, ha valorado positivamente la jornada y ha destacado que estas iniciativas “contribuyen a mejorar la situación del empleo en las comarcas y a consolidar la reducción del paro, que ha bajado más de un 11% entre 2025 y 2026”.

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La presidenta de la Mancomunidad de La Canal, Carmen Gómez, ha subrayado "la importancia de que este tipo de iniciativas se celebren en el territorio, especialmente en zonas en riesgo de despoblación", señalando "la necesidad de seguir generando empleo estable para favorecer la continuidad de la población en la comarca".