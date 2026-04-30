Anna entregará a una empresa la gestión de la piscina municipal de la Albufera por 2.000 euros al año

El Ayuntamiento de Anna va a ceder a una empresa la gestión de la piscina municipal ubicada en el paraje natural de la Albufera a cambio de un canon de 2.000 euros al año. Aunque el contrato que ha salido a concurso esta semana tiene una duración inicial de 5 años con carácter obligatorio, la concesión podría alargarse hasta un máximo de 20 años (hasta diciembre de 2046) si la adjudicataria cumple con una serie de mejoras e inversiones exigibles en periodos quinquenales a lo largo de tres fases secuenciadas en el tiempo, según estipula el pliego de condiciones.

El grupo municipal socialista de Anna ha cuestionado el proceso, que considera "una rendición incondicional a los intereses privados" y una "venta del patrimonio de todos a precio de saldo". "El alcalde está hipotecando un recurso estratégico del pueblo por unas migajas que rozan en un insulto", aseguran en un comunicado. "Es una transferencia de riqueza pública a manos privadas en toda regla. Mientras el ayuntamiento 'se quita el problema', el concesionario se queda con el monopolio de la hostelería en un paraje natural único. El beneficio será para uno; las migajas, para todos los anneros", continúan los socialistas.

Por su parte, el alcalde de Anna, Miguel Marín, recalca que las piscinas "son deficitarias para todos los ayuntamientos" y se muestra partidario de que "lo público tiene que ir de la mano de lo privado". "Que el servicio lo coja una empresa privada nos da opciones para que la piscina pueda estar más actualizada y al día, con mejoras a las que el ayuntamiento no llegamos por falta de personal", asegura. Respecto al precio fijado, defiende que el consistorio "no quiere ganar dinero" y que el canon está "equilibrado" con arreglo a los gastos para garantizar la sostenibilidad de la concesión. "Si la empresa se queda todo el complejo le puede dar un nuevo aire a la Albufera", afirma Marín, que enmarca la actuación en la estrategia de revitalizar el paraje tras la licitación de las barcas del lago "que están funcionando muy bien" y el acondicionamiento de un camping, que se espera que reabra en breve bajo la gestión de la misma empresa que lleva el chiringuito de la piscina.

La instalación que ha salido a licitación cuenta con una superficie de 6.160 metros cuadrados y está compuesta por una piscina de forma rectangular de 35x21 y una profundidad de 1 metro en la parte más baja; una piscina de chapoteo con una superficie de 90 m2; una caseta prefabricada de madera para el control de la entrada, una edificación para la bomba de depuración, los filtros y las conducciones para el mantenimiento del agua de baño, un almacén municipal.

El valor total de los bienes muebles y terrenos destinados a la explotación de la concesión asciende a 609.640 euros. La empresa que se quede la gestión de la piscina -con un aforo de 475 personas- deberá asumir el personal necesario para la prestación, incluyendo socorristas, personal de mantenimiento, taquilleros y personal de limpieza, así como el mantenimiento del recinto.

El pliego establece un horario mínimo de apertura de 12 h a 20 horas entre el 20 de junio y el 1 de septiembre, aunque la empresa podrá ampliarlo según sus intereses y las actividades que quiera desplegar.

El alcalde recalca que las personas de Anna que tengan el carné de parajes e instalaciones municipales no verán incrementado el precio por entrar a la piscina respecto a años anteriores y los escolares de la localidad seguirán sin pagar. El contrato fija en 1,50 euros al día la entrada para las personas de 5 a 16 años y en 2 €/día el importe para mayores de 16. Los pases individuales costarán 20 euros para mayores de 16.

Quince días para presentar ofertas

En su comunicado, el PSPV critica que el proceso de licitación "se ha limitado al mínimo legal en el perfil de contratación del Estado", puesto que se ha concedido un plazo de 15 días a las empresas interesadas para presentar sus ofertas. "Llama poderosamente la atención la falta de ganas de que posibles empresas interesadas se enteren. Parece que el objetivo no es buscar la mejor oferta para el pueblo, sino despachar el trámite rápido y sin que nadie haga demasiadas preguntas para evitar la concurrencia de otras empresas", mantienen los socialistas. "Al fijar este canon de miseria, el alcalde está aceptando que el pueblo de Anna no merece más que el papel de espectador mientras otos hacen negocio con nuestro entorno natural", apostillan.

Marín, por su parte, insiste en que el proceso cumple la legalidad y considera que la gestión privada será beneficiosa para el pueblo. "Los empleados que antes asumía el ayuntamiento se podrán destinar a otros servicios y nos quitamos 18.000 euros de gastos", sostiene. "La Albufera está dando pasos muy importantes en materia de turismo", incide, antes de recalcar que si no hubiera empresas interesadadas en quedarse la gestión, el ayuntamiento volvería a asumirla este verano.

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El pliego concede una especial puntuación a aquellas licitadoras que presenten unas mejoras que sumen hasta una inversión máxima de 120.000 euros que podrá distribuirse a lo largo de los 20 años de la concesión.