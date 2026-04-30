El Atzeneta seguirá buscando la salvación en el derbi ante el Ontinyent 1931

La Tercera Federación se decide en dos jornadas, con mucho aún en juego tanto en la parte alta de la clasificación como en la zona baja. Por ello, las dos últimas jornadas se disputarán con horario unificado en todos aquellos partidos trascendentes para el devenir de la competición. La jornada de este fin de semana está fijada para el sábado a las 18:30 horas.

Uno de los encuentros destacados es el derbi de la Vall d’Albaida, que se disputará en El Regit y enfrentará al Atzeneta y al Ontinyent 1931. El duelo estará dirigido por Aitor Pérez, asistido en las bandas por Adrián García y Santiago Vallejo.

El conjunto “taronja” llega a la cita con todo en juego por la salvación. El Atzeneta afronta el partido con buenas sensaciones tras ganar al Crevillente (2-3), empatar con La Nucía (0-0) y caer ante el Villarreal “C” (1-0) en un encuentro en el que los de Garrido merecieron más. Actualmente, ocupan la decimoquinta posición, a tan solo un punto de la zona de descenso directo. Además, mantienen un ojo puesto en la Segunda Federación por los posibles descensos por arrastre, por lo que el conjunto local buscará escalar el mayor número de posiciones posible. Para este partido serán baja por sanción Vicent Albert e Íñigo Sanclemente.

El conjunto de Roberto Bas se presenta al partido sin nada en juego. Con la permanencia asegurada desde hace semanas y sin opciones de disputar la promoción de ascenso tras la derrota de la última jornada frente al Hércules “B” (0-1), los “blanc-i-negres” afrontan el derbi con menor presión clasificatoria. Tienen las bajas por sanción de Iván Albert y Pau Sanchis.

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Aunque los visitantes no se juegan nada en la clasificación, un derbi siempre está marcado por la rivalidad y nadie quiere dar su brazo a torcer. En el último partido disputado en El Regit el marcador fue de empate sin goles, mientras que en el encuentro de la primera vuelta, jugado en El Clariano, el resultado también fue de empate (1-1). El Atzeneta necesita con urgencia sumar los tres puntos por la salvación, mientras que el Ontinyent 1931 buscará la victoria por orgullo propio.