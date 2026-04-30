El bailarín y coreógrafo Fernando Velert expone sus pinturas en la Galería La Tira de Xàtiva

La Galería La Tira de Xàtiva inaugura este jueves por la tarde (20 horas) la exposición “Caminos”, del artista Fernando Velert. La muestra, que podrá visitarse 30 de mayo, propone un recorrido por la pintura contemporánea centrado en el tránsito y la transformación, conectando con nuevos públicos y ampliando la oferta cultural de Xàtiva más allá de su circuito histórico habitual.

Después de dos décadas como bailarín en una trayectoria que le llevó a recorrer los escenarios de diversos países europeos, Fernando Vilert dio un giro a su vida durante la pandemia para emprender un periodo especialmente creativo en el campo pictórico.

"Caminos" es su proyecto más evolucionado, una obra que refleja su transformación personal y profesional, y que sirve como eje de esta exposición inmersiva donde color, movimiento y experiencia vital se entrelazan en un recorrido artístico singular. La muestra se plantea como una "experiencia artística accesible y actual", que suma valor al tejido cultural de Xàtiva durante estas fechas.

El artista, durante el montaje de las obras. / Perales Iborra

Arte desde el cuerpo

La práctica de Velert -también coreógrafo- se construye desde el cuerpo. Su origen en la danza configura un lenguaje basado en ritmo, control y tensión, trasladado al plano pictórico. "El gesto deja de ser movimiento para convertirse en estructura. Pasa de lo físico a lo matérico, activando el espacio. Antes de consolidar el lienzo, interviene prendas y objetos, entendiendo la materia como territorio de acción. No es una decisión estética, sino estructural: una necesidad de trasladar lo físico hacia lo esencial", describe el dossier de la exposición.

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Su obra se articula "como un sistema visual donde orden y ruptura conviven, generando composiciones en evolución". La serie se construye desde lo acumulado: patrones que se repiten, tensiones que permanecen y estructuras que condicionan la forma de avanzar. No hay punto de partida fijo, sino un estado continuo de transición", se incide en dicha sinopsis sobre su trabajo.