El baloncesto en silla de ruedas regresa al Genovés

El baloncesto en silla de ruedas vuelve al Genovés con un partido entre dos equipos de la liga de esta competición que tendrá lugar este viernes, 1 de mayo. El baloncesto en silla de ruedas es una vertiente más de uno de los deportes arraigados en el Genovés. Con la excusa de generar iniciativas vinculadas al deporte de la canasta, el CB Genovés organiza este partido por segunda vez esta temporada. Un encuentro que "da visibilidad a una modalidad de baloncesto no tan mediática, pero no menos espectacular", expresan desde el club, que afirman que "si el baloncesto y más concretamente el baloncesto de formación está muy arraigado en el Pabellón Paco Cabanes, el baloncesto en silla de ruedas también quiere estar presente y abrir su camino".

Jugadores de baloncesto en silla de ruedas en un partido en el Genovés. / CB Genovés

Dos equipos que compiten a nivel estatal en esta competición y que luchan por el ascenso a la superliga, jugarán un partido de baloncesto en silla de ruedas en el Genovés. Se trata de los equipos AGC UPV IN de València y el CB Villa de Leganés. “Es una muy buena oportunidad para ver un baloncesto diferente al que estamos acostumbradas a presenciar, y que a buen seguro no nos dejará indiferentes” comentaban desde el club estos días previos al partido. El equipo de Leganés y el equipo valenciano están en el momento más importante de la temporada. Una victoria en este partido les da un empujón para conseguir el ascenso a la soñada Superliga de Baloncesto en Silla de Ruedas. Dos equipos empatados en la clasificación con 10 victorias y 4 derrotas, que quieren conseguir el sueño de jugar la temporada que viene en la mejor liga de Europa de baloncesto en silla de ruedas, explican desde el club.

El Genovés vuelve a mostrar que el deporte es una buena herramienta para trabajar otros muchos aspectos vinculados a los valores. Con él pretende ser un punto de partida a otros muchos más, todos ellos evidentemente con una vertiente educativa y de formación orientada a las más pequeñas y pequeños del club. En esta línea, el CB Genovés manifestaba que “si nuestro club tiene algún objetivo este es formar, educar a través del baloncesto por eso que siempre tenemos en mente iniciativas que potencian esta finalidad. Ahora toca el turno al baloncesto en silla de ruedas, y lo hacemos con un partido de primer nivel estatal. El baloncesto lo consideramos como un deporte con un gran potencial educativo y, por tanto, todas las personas tienen cabida en este deporte”. Además, el club continuaba en sus declaraciones agradeciendo a las dos entidades que han hecho posible que se dispute este partido en La Costera, “dar las gracias a Aspromivise y AGC ADIV por confiar en nosotros para albergar este partido. Tres entidades que trabajan en la misma línea, facilitar la vida de las personas a través del deporte”.

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El viernes día 1 de mayo, a las 17 de la tarde en el Pabellón Paco Cabanes, el Genovés volverá a ser epicentro del baloncesto a nivel comarcal. Y además, con el aliciente de ver un encuentro vital en las aspiraciones de la temporada de dos equipos.