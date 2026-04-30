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Cáritas impulsa en Ontinyent "Tardeos 3C" para activar el voluntariado joven en la ciudad

La entidad religiosa apuesta por una nueva fórmula para implicar a la juventud en acciones solidarias, comunitarias y transformadoras

Voluntariado joven de Cáritas Ontinyent.

Voluntariado joven de Cáritas Ontinyent. / Cáritas Ontinyent

Lluis Cebriá

Ontinyent

Ontinyent acogerá el próximo sábado 9 de mayo una nueva iniciativa destinada a dinamizar el voluntariado joven: los “Tardeos 3C”, una propuesta impulsada por Cáritas que busca conectar con la juventud desde un enfoque fresco, participativo y adaptado a sus intereses, destacan desde la entidad religiosa.

Voluntarios de Cáritas en una actividad en Ontinyent.

Voluntarios de Cáritas en una actividad en Ontinyent. / Cáritas Ontinyent

Con el lema “Caridad, Comunidad y Corazón”, esta actividad nace con el objetivo de crear espacios de encuentro donde los jóvenes puedan compartir inquietudes, generar ideas e implicarse activamente en acciones con impacto social. La iniciativa está dirigida a personas de entre 16 y 30 años que quieran formar parte de un proyecto colectivo con valores solidarios y transformadores.

El encuentro tendrá lugar a las 11 horas en el Centro Anawim de la Calle Mayor (calle Gomis, 45 de Ontinyent), y se plantea como una experiencia dinámica, con actividades participativas que fomentan la creatividad, el trabajo en equipo y el compromiso social. Desde la organización se destaca que "no se trata solo de una jornada puntual, sino del punto de partida de un movimiento juvenil que pretende consolidarse en el tiempo".

Cáritas apuesta así por una nueva manera de entender el voluntariado, "más próxima, flexible y adaptada a las nuevas generaciones, con la voluntad de construir comunidad y dar protagonismo a los jóvenes como agentes de cambio", exponen. Las personas interesadas pueden confirmar su asistencia a través del código QR habilidad en el cartel de la actividad o mediante los canales de voluntariado joven de Cáritas Diocesana.

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Con esta propuesta, Ontinyent se suma a una línea de acción que pretende revitalizar la participación juvenil y reforzar los vínculos sociales desde la proximidad, la solidaridad y el compromiso.

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