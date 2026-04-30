Una delegación grecochipriota visita el IES Jaume I de Ontinyent

El IES Jaume I de Ontinyent estrecha, aún más, sus lazos con la cultura griega con la recepción de estudiantes y profesores grecochipriotas. El instituto ontinyentí ha organizado una estancia Erasmus que ha permitido que, durante esta semana, del 27 al 30 de abril, una delegación grecochipriota formada por seis estudiantes y dos profesoras haya visitado Ontinyent y el centro educativo.

La delegación grecochipriota invitada por el IES Jaume I en la visita al Palau de la Vila de Ontinyent. / IES Jaume I d'Ontinyent

El pasado lunes, la delegación de Chipre realizó una visita guiada al Palau de la Vila y a dos refugios de la Guerra Civil Española de 1936-1939. El miércoles, las profesoras chipriotas disfrutaron de una visita privada guiada al taller del artista plástico ontinyentí Cesc Biosca, una visita que sorprendió a los visitantes. Desde el IES Jaume I explican que las profesoras “quedaron admiradas por el magnífico tapiz dedicado por el autor al mito de Atenea y Aracne, que es un homenaje a Grecia”.

Las profesoras grecochipriotas con el artista Cesc Biosca, en la visita a su taller. / IES Jaume I d'Ontinyent

La delegación grecochipriota también ha podido conocer, durante su estancia en Ontinyent, el paraje natural del Pou Clar, y dedicó un día a conocer la ciudad de València, antes de regresar, vía Frankfurt, a la República de Chipre.

Conexión IES Jaume I-Grecia

El IES Jaume I cultiva y promueve la vinculación con Grecia y la cultura griega. El instituto cuenta con un Grup Helenista, impulsado por estudiantes del centro y el profesor del Departament de Llengües Clàssiques Francisco Valero. El alumnado participa desde hace años en certámenes, concursos, premios y eventos relacionados con la cultura grecolatina y, además, acude desde hace años a la celebración del Día Mundial de la Lengua Griega, que se celebra en la Escola Oficial d’Idiomes de València-Saïdia, con la profesora de Griego Moderno de la EOI Laura Cardona, y el Consulado de Grecia en València, un acto al que el IES Jaume I acude invitado por el cónsul honorario de Grecia en València, Theofilos Margellos.

La visita de la delegación grecochipriota es un paso más en la “conexión” entre el IES Jaume I y la cultura del país helénico.