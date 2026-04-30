Dieciséis bandas y charangas se unen para reclamar "condiciones dignas" en los actos falleros de Xàtiva

Un recorrido "desproporcionado" con "distancias excesivas entre puntos", marcado por una "falta de control horario" y una "insuficiente planificación y coordinación" que afectó negativamente tanto al desarrollo del acto como a la calidad musical de las actuaciones. Así describen los grupos musicales la nefasta experiencia que vivieron el 17 de marzo en la última visita oficial a las fallas de Xàtiva, conocida popularmente como la "Recorreguda".

Con la visión sosegada que aporta el tiempo transcurrido desde aquella controvertida jornada, un total de 16 bandas y charangas vinculadas a las diferentes comisiones de la ciudad han suscrito un comunicado conjunto que ha sido remitido al presidente de la Junta Local Fallera (JLF) de Xàtiva y al ayuntamiento con el doble objetivo de mostrar formalmente su malestar con la forma en que se llevó a cabo el citado desfile, pero también de propiciar cambios en la organización de la fiesta, con propuestas mejora.

El incremento del censo fallero de las diferentes comisiones, junto a los cambios en la localización de varias fallas son factores que contribuyeron a que el recorrido oficial superara las 5 horas para los grupos entre el punto de inicio y el de finalización, un retraso que fue acumulándose entre las demarcaciones que salían en las últimas posiciones y que generó una sensación "generalizada y extraordinaria de disconformidad", tanto entre los colectivos musicales como entre las propias comisiones falleras.

El manifiesto pone el foco en el "evidente deterioro de las condiciones en las que los músicos desarrollan su labor", así como en la "pérdida de calidad y del carácter festivo" que debería definir el acto. Una cuestión que, según enfatiza el escrito presentado por Francesc Barberà, como portavoz de la iniciativa, "no se solucionaría de forma económica pagando más a cada grupo musical", sino que demanda "adaptar la organización a las condiciones sociales actuales", teniendo también en cuenta "el funcionamiento diario de la ciudad de Xàtiva para la gente que no participa de la fiesta".

Revisar el formato de la Recorreguda

Basándose en ejemplos otras poblaciones que celebran eventos similares, las bandas y charangas firmantes solicitan una revisión del formato de la Recorreguda "con criterios de viabilidad, proporcionalidad y sostenibilidad para todos los participantes". Como posible alternativa, plantean una visita de fallas por sectores geográficos de la ciudad, algo a lo que ya se mostró abierto el presidente de la JLF. Por otra parte, los colectivos musicales instan a "una mejor planificación y coordinación" que garantice "condiciones dignas para el ejercicio de la actividad musical" en actos como la propia Recorreguda o la entrega de premios que se celebra a las puertas del Ayuntamiento de Xàtiva. Por último, reclaman la inclusión de los grupos de música en la toma de decisiones, con el propósito de contribuir a la mejora de los actos falleros.

"Este escrito se formula con voluntad constructiva y con el firme compromiso de continuar colaborando activamente en el desarrollo de las Fallas de Xàtiva, desde el respeto institucional y la defensa de la calidad de la fiesta", recalcan los firmantes. El escrito se presentó la semana pasada. De momento, no ha habido respuesta.

Estos son los grupos que lo han secundado:

Xaranga Tercio de Birres de la Falla Abú Masaifa Unió Musical de Montesa de la Falla Sant Feliu Xaranga El Comboi de la Falla Ferroviària Societat Musical de Novetlè de la Falla Sant Joan Ramón Giménez La Bongo Band de la Falla Espanyoleto Agrupació Escola Musical ‘ La Nova de l’Olleria de la Falla Murta Miravall Xaranga Hot Dog de la Falla República Agrentina Xaranga Toca’m el LA de la Falla Raval Unió Musical de Llanera de Ranes de la Falla Sant Jordi Unió Musical Benisodense de Benissoda de la Falla Tetuán – Porta de San Francesc Cultural Instructiva Unió Musical Genovense del Genovés de la Falla Verge del Carmen Banda Tobo’s Blues Band de la Falla Passeig – Cardenal Serra Unió Musical San Diego de Lloc Nou d’En Fenollet de la Falla Avinguda Selgas i Adjacents Sociedad Musical de Anna de la Falla Molina Claret Xaranga Anem Anant de la Falla Corts Valencianes

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Además, la Societat Musical ‘La Nova’ de Xàtiva se ha sumado y ha mostrado su respaldo al comunicado.