Los docentes de la Costera y la Vall d'Albaida planean un encierro antes de la huelga educativa indefinida

Los sindicatos educativos han convocado una huelga indefinida del profesorado en la Comunitat Valenciana, que comenzará el próximo lunes 11 de mayo. La protesta llega tras varias movilizaciones anteriores e ilustra la falta de acuerdo entre los profesores y la conselleria de Educación.

Y la cosa no se queda ahí: cuatro días antes, los docentes de la Vall d’Albaida y la Costera plantean un encierro en varios centros educativos, con la idea de «calentar motores» antes de la movilización general. En Ontinyent, se ha planteado la acción en el CEIP Vicent Gironés. Así lo confirmaron desde la asamblea comarcal de docentes de la Vall d’Albaida, que se ha constituido esta semana. Vanessa Escrivà es una de sus portavoces. Ayer atendió a Levante-EMV y comentó que en el primer encuentro del grupo participaron 50 representantes de «todos los centros educativos de la comarca: «También hemos creado un grupo de Telegram, en el que ya hay unas 150 personas. Se están coordinando diversas acciones anteriores a la huelga, como el cierre de un centro de forma simbólica durante horas. En el caso de la Vall se ha escogido el CEIP Vicent Gironés. También queremos trasladar a las familias los motivos de las movilizaciones en una reunión informativa».

En la Costera, de momento, no se ha constituido una asamblea comarcal de profesores. Sin embargo, los docentes sí se han coordinado en tiempos recientes para participar en movilizaciones. Ramir Moscardò, representante del STE-PV, confirmó ayer a este diario que se plantea un cierre similar en los institutos Josep Ribera de Xàtiva y Sivera Font de Canals.

«La asamblea comarcal no está constituida aún, pero si nos comunicamos por canales como el whatsapp. Es una incitativa que se está haciendo en toda la Comunitat Valenciana. Se ha escogido un centro de referencia y se prepara un cierre por horas por la tarde-noche, aunque en algunos casos se está planteando hasta quedarse a dormir. Será un cierre simbólico y está previsto que venga mucha gente. De hecho, también se ha planteado contactar con gente de la cultura para que participe, aunque no hay nada cerrado».

1.000 personas conectadas

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han confirmado el registro de la convocatoria de la huelga y explicaron que «están trabajando para cerrar el calendario de acciones». «Después de la asamblea telemática multitudinaria de ayer, con más de 1000 personas conectadas y donde muchos docentes no pudieron entrar porque la plataforma digital había llegado al límite, se cerró definitivamente que la huelga indefinida empieza lunes 11 de mayo», exponen los convocantes de la protesta.

«Durante la asamblea también se hicieron propuestas de acciones para llenar las diferentes acciones durante la huelga indefinida, al menos durante la primera semana, es decir, del 11 al 15, ante la urgencia de comunicarlas acciones a delegación de gobierno dentro de los plazos legales», prosiguieron.

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«Las acciones que mayoritariamente tuvieron más apoyo en la asamblea fueron la convocatoria de manifestaciones en los tres territorios y una gran manifestación en València ciudad, acciones que ya se están gestionando, junto con otras movilizaciones que se anunciarán próximamente», expusieron las mismas fuentes de los sindicatos convocantes.