Intenta escalar un tramo del Castell de Xàtiva... y acaba rescatado por los bomberos en un torreón

Todo ha ocurrido esta tarde. Un varón de origen extranjero ha sido rescatado por efectivos del Grupo de Especialistas de Rescate en Altura (GERA) del Consorcio de Bomberos de València, tras intentar escalar una tramo de zona escarpada del Castell de Xàtiva. Desde el Consorci han comentado que "se ha atendido esta tarde a un hombre que había quedado exhausto en una zona del Castell de Xàtiva que no tenía salida al mismo nivel, requiriendo extraerlo mediante un sistema de cuerdas y polipasto".

Cuestionados sobre lo ocurrido, las fuentes consultadas exponen que "no se trata de un accidente ni nos han confirmado que fuera un escalador. Parece ser que el hombre estaba haciendo algún tramo de montaña bastante escarpado y ha terminado en esa zona del castillo, de difícil acceso". Así, ante la falta de energías y al encontrarse en una zona de muy difícil acceso ha sido necesaria la movilización de los efectivos de los equipos de rescate. Desde el Consorci confirman que "se han movilizado el equipo GERA, el helicóptero del Consorcio MV6-R con médico a bordo y una dotación del parque de bomberos de Xàtiva. El servicio ya ha finalizado y el hombre se encuentra en buen estado".

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Rescatan a un varón tras intentar escalar un tramo del Castell de Xàtiva / Consorci de Bombers

El Castell de Xàtiva -considerada la joya patrimonial de la ciudad- es uno de los enclaves más visitados de la Costera. No es raro que se coordinen rescates en la zona, aunque en este caso parece que la falta de previsión y el desconocimiento del terreno han sido factores que han influido en el desenlace. En septiembre de 2024 también se rescató a una mujer lesionada tras sufrir un percance en las inmediaciones de la fortaleza. Algo similar ocurrió en septiembre de 2023, por citar dos ejemplos.