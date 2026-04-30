El Festival Nómade llega a Ontinyent con una oferta cultural y turística singular para el puente de mayo

Ontinyent se prepara para vivir intensamente este fin de semana una nueva edición del Festival Nómade, una propuesta cultural y turística que, del 1 al 3 de mayo, volverá a convertir la ciudad y su entorno en punto de encuentro para la música en directo, la gastronomía de proximidad y las experiencias vinculadas al patrimonio. El acontecimiento, que también se desarrolla en municipios como Bocairent y Moixent, cuenta con el apoyo e impulso de la Diputació de València, dentro de su apuesta por un modelo de turismo tranquilo, sostenible y de calidad en las comarcas de interior.

Una actuación musical en una edición pasada del Festival Nómade, en Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

Desde el Ayuntamiento de Ontinyent se ha destacado la consolidación de un festival que combina artistas de referencia a nivel estatal con nuevas voces emergentes, con especial atención en esta edición al talento femenino y a la música en valenciano. En palabras de la vicepresidenta 1ª de la Diputación y regidora de Promoción Económica de Ontinyent, Natàlia Enguix, “el Festival Nómade es un ejemplo de como la cultura puede generar oportunidades para nuestros pueblos, atrayendo un público interesado en experiencias diferentes, que valora tanto la calidad musical como nuestro patrimonio, el paisaje y la gastronomía”. Enguix incidía en que “esta propuesta encaja plenamente en la estrategia de promoción de ciudad que impulsamos, basada en la sostenibilidad, la comarcalización y la puesta en valor de los recursos propios”.

El festival se inaugurará este viernes 1 de mayo en Moixent y será posible desplazarse desde Ontinyent con una línea de autobús especial que partirá a las 19:15 horas del parking del Museo Textil, con regreso desde las 00:00 horas. La jornada central tendrá lugar el sábado 2 de mayo en Ontinyent, con una programación que se extenderá a lo largo de todo el día. Durante la mañana y el mediodía, el Mercado Gastro(Arte)Sano en el Museo Textil ofrecerá una combinación de actuaciones musicales y espacios gastronómicos con productos de proximidad, en un ambiente abierto y accesible. Entre las propuestas destaca la actuación de micromambo, proyecto que integra músicos de reconocida trayectoria dentro de la escena estatal. Ya por la noche, la Glorieta se convertirá en el escenario principal de los conciertos, con una oferta que combina diferentes estilos y generaciones. Entre los nombres más destacados figura Chiquita Movida, el nuevo proyecto musical de Rayden, que vuelve a los escenarios con una propuesta renovada.

Asistentes a uno de los conciertos del Festival Nómade, en una edición pasada. / Ajuntament Ontinyent

El cartel de este año pone también el acento en la presencia femenina y en la promoción del valenciano, con artistas como Abril, una de las voces jóvenes con más proyección dentro de la escena valenciana actual, que aportará una propuesta que fusiona raíces y modernidad. Esta apuesta responde a la voluntad del festival de reflejar la diversidad y la riqueza del panorama musical contemporáneo, a la vez que contribuye a dar visibilidad a nuevos talentos.

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Más allá de los conciertos, el Festival Nómade ofrece un amplio abanico de actividades pensadas para conectar con el entorno natural y el patrimonio local. En Ontinyent, el sábado por la mañana tendrá lugar una caminata guiada por el paraje del Pou Clar, mientras que el domingo se ha programado una experiencia gastronómica en plena naturaleza con productos de kilómetro cero. Estas propuestas se suman a otras actividades vinculadas al vino y a los productos de les Terres dels Alforins, configurando una experiencia completa que va más allá de la música. Las entradas para los conciertos de pago continúan disponibles a través del web oficial del festival, festivalnomade.com.