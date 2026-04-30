El Museo del Textil de Ontinyent acoge la presentación del volumen III de las "Rutas de la Memoria Obrera" de CCOO *PV

El Museo del Textil de Ontinyent acogió el pasado miércoles la presentación del volumen III de las “Rutas de la Memoria Obrera”, una iniciativa impulsada por la Fundación de Estudios e Iniciativas *Sociolaborales (HACÉIS) de CCOO PV que "continúa profundizando en la recuperación y difusión del patrimonio histórico vinculado al movimiento obrero en la Comunitat Valenciana", según apuntan fuentes del consistorio. "El acto se enmarca dentro de la ronda de presentaciones realizadas durante este mes de abril y ha servido también para dar a conocer la guía específica Trabajo y movimiento obrero en Ontinyent y la Vall d'Albaida, 1950-1980, uno de los materiales que forman parte de este proyecto", prosiguen las mismas fuentes.

"El nuevo volumen da continuidad al trabajo iniciado con las ediciones anteriores, centrándose en espacios y episodios destacados de la industrialización valenciana y de la lucha obrera, con el objetivo de hacer accesible esta memoria a la ciudadanía tanto a través de publicaciones físicas como de recursos digitales, como la plataforma web memoriaobrera.org, así como rutas guiadas por los lugares más significativos", apuntan.

"La presentación en Ontinyent puso un énfasis especial en el sector textil, fundamental en la historia económica y social de la ciudad, incidiendo en procesos como la fabricación de mantas y en el papel determinante de las mujeres trabajadoras. Para lo cual, se utilizaron también fondos del Archivo Fotográfico del ETNO, museo etnográfico de la Diputación de València, que documentan esta etapa", comentaron desde el Ayuntamiento.

El acto contó con la intervención del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, quien destacaba que este trabajo “habla de la historia en la segunda mitad del siglo pasado de una ciudad que no se entiende sin el sector textil y sin el movimiento obrero”, señalando que “la memoria del textil, la memoria obrera y la memoria de Ontinyent son planteadas como una misma cosa, mostrando de donde venimos y el que somos”, haciendo especial referencia al apartado del volumen que repasa datos biográficos de personas como Lluís Espí, antiguo rector de la parroquia de San Rafel, así como de otras muchas que participaron activamente en la transformación de la ciudad en aquellos años.

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La iniciativa cuenta con el apoyo del área de Memoria Democrática de la Diputación de València, que coordina la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, quien estuvo presente en el acto junto con representantes institucionales y del mundo sindical.