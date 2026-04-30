Quatretonda pedirá a la diputación que modifique el proyecto de la CV-621 para eliminar las peligrosas curvas de la carretera

Quatretonda instará a la Diputació de València que modifique el proyecto de la carretera CV-621 entre la localidad y Benigànim, para evitar la peligrosidad y eliminar las curvas actuales que se mantienen en la propuesta prevista por la corporación provincial. Así lo ha acordado el pleno municipal, que ha aprobado la moción del PSPV, con el apoyo de Compromís y la abstención del PP.

Los socialistas plantean una alternativa vial a la propuesta que contempla la Diputació, de modo que la nueva carretera discurra por el camino viejo entre las dos localidades, eliminando las curvas de la actual vía, reduciendo la peligrosidad y con un recorrido más recto, según exponen los socialistas.

La moción del PSPV expone que el proyecto de modificación y reforma de la carretera CV-621 entre Quatretonda y Benigànim redactado por la Diputació contempla, según el pliego de condiciones del mismo, que el estudio de soluciones contendrá las "distintas alternativas posibles para la ampliación de la estructura del tramo entre el punto kilométrico 1,563 y el 1,600 sobre el barranco de Torrella, o incluso la posibilidad de un nuevo trazado en dicho tramo, mejorando el trazado sinuoso de la carretera, lo que supondría una nueva estructura sobre el barranco". Esta consideración, según los socialistas, apunta a que la obra mantendrá el actual puente reforzándolo, “pero que eso no podría eliminar la gran curva que se hace a la salida del puente en dirección de Quatretonda hacia Benigànim”, afirma el grupo municipal socialista, que considera que “si se opta por esta solución no se mejoraría de forma sustancial el trazado de la carretera, manteniendo la peligrosidad” de la vía. El grupo liderado por Mireia Aledó, también considera, tal como recoge el pliego de condiciones técnicas del proyecto, que “la mejor opción es construir una nueva estructura sobre el barranco”.

Por ello, el PSPV pide que se desestime la propuesta de aprovechar el actual puente y pide que la carretera recupere el trazado del viejo camino de Quatretonda a Benigànim, lo que “eliminaría las curvas y permitiría un trazado que implica la construcción de un nuevo puente sobre el barranco de Torrella”. Los socialistas afirman que con esta alternativa, además de eliminar las curvas, “reduce la peligrosidad y se consigue un recorrido más recto”.

La moción presentada por la portavoz socialista, Mireia Aledó, reclamaba que el pleno del Ayuntamiento de Quatretonda reconozca la “necesidad” de hacer un trazado que elimine la sinuosidad de la CV-621 y que se instara a la Diputació de València a que estudie el trazado propuesto por el PSPV siguiendo el camino viejo de Benigànim “por ser un trazado recto que eliminaría las curvas que hay actualmente al pasar el actual puente”. La moción también pedía “hacer una nueva estructura sobre el barranco de Torrella, si es necesario y que esta aparezca en el proyecto que licitará la Diputació”.

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Abstención del PP

La moción salió adelante con los votos a favor del PSPV y Compromís y la abstención del PP. Los socialistas lamentan la falta de apoyo a la propuesta por parte de los populares y afirman que “durante el debate, el alcalde, que actúa como portavoz del grupo Popular, no detalló los motivos de la abstención, pero expresó verbalmente su coincidencia con el contenido de la propuesta”. El PSPV confía en que, “pese a la posición adoptada en la votación, el alcalde defienda ante la Diputació el contenido del acuerdo del pleno y reclame que el proyecto final de la carretera se ajuste a la voluntad expresada por la corporación provincial”, manifiesta la portavoz socialista, Mireia Aledó.