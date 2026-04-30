Reabren la piscina cubierta de Xàtiva tras el episodio de contaminación fecal

El Ayuntamiento de Xàtiva ha confirmado la reapertura de la piscina cubierta municipal de les Pereres después del episodio de contaminación fecal registrado esta semana que obligó al cierre temporal de la instalación. Así, desde el consistorio han confirmado que "ya se han recibido los resultados de las analíticas del agua de la piscina municipal de les Pereres, que confirman que todos los parámetros sanitarios se encuentran dentro de los valores establecidos".

Por lo tanto, la instalación retomará la actividad con normalidad a partir de mañana, 1 de mayo. Las mismas fuentes municipales han confirmado que el horario de apertura del fin de semana será el siguiente:

Mañana (festivo): horario por la mañana (8.30 - 13.30)

Sábado: horario habitual de todo el día (8.00 a 21.00)

Domingo: horario por la mañana (8.30 - 13.30)

"El Ayuntamiento agradece la paciencia y la colaboración de la ciudadanía durante estos días, y celebra poder volver a ofrecer el servicio con todas las garantías de seguridad", exponen desde el consistorio.

Cierre temporal y desinfección

Cabe recordar que la situación fue ocasionada por la detección de la presencia de la Escherichia coli, una bacteria presente habitualmente en los intestinos de humanos y animales y necesaria para la salud intestinal, en el agua. Puede provocar gastroenteritis si se tiene contacto con ella. El pasado verano, un reto viral que incitaba a defecar en el agua provocó cierres masivos de piscinas en toda España, y la causa era esta bacteria.

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Ante su presencia en el agua, el protocolo de actuación establece el cierre temporal, con la prohibición del baño para proceder a la limpieza intensiva y depuración de las aguas, junto a su posterior filtración y desinfección.