Rescatan en helicóptero a una ciclista tras sufrir un accidente en Ontinyent

Una ciclista de 47 años de edad fue rescatada ayer por el helicóptero y efectivos del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) del Consorci de Bombers tras sufrir un accidente mientras circulaba con su bicicleta por la zona de la Serra de l'Ombria de Ontinyent. Se trata de una zona verde de la capital de la Vall d'Albaida muy visitada por senderistas, amantes de la naturaleza y ciclistas, sobre todo los fines de semana- Los primeros avisos sobre el incidente se recibieron a las 20.30 horas de la tarde. Así, el 112 lanzó una alerta "por una caída de una ciclista en una zona de monte". El lugar en el que se registró el incidente es un espacio de difícil acceso para vehículos. Fue el marido de la mujer accidentada quién avisó del accidente, explicando que "la rodilla podría estar fracturada".

Hasta el lugar de los hechos también se trasladaron efectivos de la Policía Local de Ontinyent y de la Guardia Civil. Una vez localizada la víctima del accidente acudieron dos dotaciones de bomberos del parque de Ontinyent los especialistas del grupo GERA en el helicóptero. La mujer fue llevada en el vehículo aéreo hasta el helipuerto emplazado en la localidad de Alzira. El dispositivo de rescate finalizó pasadas las nueve de la noche.

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Accidente de un patinete en Bocairent

Por otra parte, la Policía Local de Bocairent ha intervenido esta semana en un siniestro vial en el cual se ha visto implicado un vehículo de movilidad personal, un patinete. "Recordamos que los VMP (patinetes eléctricos) son considerados vehículos y sus conductores tienen que respetar las normas de circulación y normativa vigente. La seguridad viaria es responsabilidad de todos. Respeta las normas evita accidentes y protege los usuarios más vulnerables".