Salen a concurso por 209.000 euros las obras de mejora del histórico "Carrer de la Pilota" de Ontinyent

El Ayuntamiento de Ontinyent ha sacado a concurso las obras de “mejora de la urbanización de la calle de l'Altet de San Juan”, conocido popularmente como la “Carrer de la Pilota”. La actuación cuenta con un presupuesto total de 209.208,93 euros (172.899,94 euros sin IVA) y un plazo de ejecución previsto de 4 meses, con un periodo de presentación de ofertas abierto hasta el 18 de mayo.

El regidor de Territorio, Òscar Borrell, ha remarcado que “con la publicación de esta licitación avanzamos en el objetivo de recuperar y dignificar este espacio único en Ontinyent, con una gran carga histórica y simbólica vinculada a la pelota valenciana”. Borrell incide en que “hablamos de una calle que desde los años cuarenta ha acogido partidas de manera continuada y que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones, y que ahora vayamos a poder recuperar gracias a una nueva ayuda defendida a la Diputación de València por nuestra compañera Natàlia Enguix”. Hay que recordar que la corporación valenciana aportará 150.000 euros al proyecto dentro del Pla de Trinquets, un hecho que desde el Gobierno municipal se ha destacado como fundamental para poder hacer realidad la intervención.

La actuación plantea una reurbanización integral del espacio con el objetivo de revitalizarlo y reforzar su uso tanto como vía urbana como instalación deportiva tradicional. Entre las actuaciones previstas se encuentra la creación de una plataforma única sin barreras arquitectónicas, la renovación completa de los pavimentos con materiales de mayor calidad y durabilidad, así como la mejora de la accesibilidad y la continuidad de los recorridos peatonales.

Renovación de redes subterráneas

Además, se incluye la renovación de las redes subterráneas, con la sustitución de conducciones de saneamiento y agua potable, así como la mejora del drenaje. También se prevé la modernización del alumbrado público con tecnología led de alta eficiencia energética, que permitirá reducir el consumo y minimizar el impacto ambiental, incorporando sistemas inteligentes de regulación lumínica. Otro de los objetivos de la intervención es ampliar el espacio para el uso ciudadano, reducir el tráfico rodado, y eliminar elementos que dificulten el paso o la actividad deportiva.

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El regidor destaca que “esta actuación no solo mejorará la imagen urbana de la calle, sino que también facilitará la práctica de la pilota valenciana, eliminando desniveles e incorporando la señalización específica para las diferentes modalidades como las largas o la galotxa”. En este sentido, añadía que “se trata de compatibilizar la mejora urbana para el día a día con la preservación de una tradición deportiva única como esta”, concluía Borrell.