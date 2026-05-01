Ángela Fita se planta en cuartos del Bonita Springs de Florida tras superar a la segunda cabeza de serie del torneo
La tenista de Xàtiva se impone a la checa Darja Vidmanova por 4-6, 6-4 y 6-2 y ahora se medirá a la norteamericana Kayla Day
Jesús Sansaloni
La tenista de Xàtiva Ángela Fita Boluda ha conseguido apear a la segunda cabeza de serie del torneo Challenger Bonita Springs, en Florida. La setabense se ha impuesto a la checa Darja Vidmanova por 4-6, 6-4 y 6-2 en más de dos horas de partido y se planta en cuartos de final, donde la espera ahora la norteamericana Kayla Day, quinta cabeza de serie del torneo.
En el partido de octavos de final ante la tenista checa, Fita tuvo que remontar un primer set en contra para ganar a la número 115 del mundo, en uno de los encuentros más bonitos que ha jugado.
Esta es la ocasión en la que Ángela Fita ha conseguido vencer a una rival de una posición tan alta en el ranking mundial. Antes de este partido, en la primera ronda del Bonita Springs, la setabense ya derrotó a la española Nuria Parrizas-Díaz en tres sets, lo que demuestra que Ángela ahora está en otro nivel.
La competición estadounidense es de categoría W100, de más de 100.000 dólares en premios. La tenista de Xàtiva volverá a la competición en cuartos de final ante la jugadora local Kayla Day situada en el puesto 152 del mundo y quinta cabeza de serie del torneo. El W100 Bonita Springs de Florida se disputa hasta el próximo domingo, 3 de mayo.
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