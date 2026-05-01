El centro de salud de Bocairent ampliará las consultas médicas

El centro de salud de Bocairent ampliará el espacio de las consultas médicas para mejorar la atención a los usuarios y usuarias y habilitar un local para la matrona. El Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent ha licitado las obras de adecuación del centro con una inversión de 150.700 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. La actuación modernizará las instalaciones para adecuarlas a las necesidades de uso actuales.

Una de las consultas médicas del centro de salud de Bocairent que ampliará su espacio. / Levante-EMV

El centro de salud cuenta actualmente con dos consultas médicas, un almacén, una sala de extracciones y una sala de exploración. Todos estos espacios disponen de climatización, excepto la sala de extracciones. Las obras previstas se centrarán en redistribuir el interior del centro, demoliendo los tabiques comunes entre las consultas y el almacén, lo que permitirá ampliar la superficie de las dos consultas e incorporar camillas, además de crear un local para la matrona, según detalla la memoria del proyecto. La actuación también reorganizará los espacios, de modo que la actual sala de extracciones pasará a destinarse a sala de espera, mientras que la sala de exploración se dividirá en dos recintos diferenciados, uno para un aseo dotado de lavabo e inodoro, y un pequeño despacho para uso de la trabajadora social.

Para mejorar la climatización, se instalará un recuperador de calor que permitirá justificar la renovación higiénica y el aporte de aire exterior, que se conducirá a las unidades interiores de cuatro vías del sistema VRV que se encargará de la climatización de los cuatro espacios proyectados. Respecto a la iluminación, se sustituirán las luminarias existentes por otras que cumplan la normativa vigente sobre la dotación de tomas de corriente y sobre la iluminación específica sobre camillas, “garantizando así las condiciones de confort visual y seguridad en el uso asistencial”, exponen.

El Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent señala que con las obras previstas en el centro de salud de Bocairent “se atiende a la necesidad de habilitación y adecuación de consultas para la Atención Primaria, debido al crecimiento actual, así como a la antigüedad y actualización de espacios necesarios en algunos centros de salud, ya que son originales de la construcción inicial”, manifiestan en la memoria del proyecto. El departamento reconoce que las actuales instalaciones del CS Bocairent “necesitan una serie de modernizaciones para adecuarlas a las necesidades de uso actuales, así como a los diferentes cambios normativos, siendo necesaria una actualización mediante la renovación, modificación, actualización, reforma y redistribución de estas instalaciones”.

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Funcionamiento del centro

Las obras se llevarán a cabo sin cerrar el centro, por lo que trabajos como el desescombro de las demoliciones previstas “se realizarán de forma coordinada, intentando interferir lo menos posible con el funcionamiento del centro y sus entornos. Para ello se acopiará en las zonas interiores, y se extraerán conjuntamente y de forma organizadora”, y se controlará la “emisión de polvo y ruidos”, según se detalla en la memoria, que también apunta que “las fases se desarrollarán según las exigencias acústicas del entorno y según los requerimientos del equipo médico que trabajará en los espacios contiguos, respetando en todo momento los horarios marcados y las zonas de trabajo aceptadas”. “Se adaptará la ejecución de las obras a las circunstancias de funcionamiento del centro”, remarcan.