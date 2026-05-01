Cerdà ataja un foco de ocupación ilegal con la compra de viviendas que se alquilarán a jóvenes a precios asequibles

El Ayuntamiento de Cerdà ha formalizado la adquisición de tres nuevas viviendas que, junto a otro inmueble residencial incorporado al patrimonio municipal, van a ofertarse en régimen de alquiler asequible para atraer a familias jóvenes que busquen establecerse en este municipio de menos de 400 habitantes con el objetivo de combatir la despoblación.

El anuncio ha despertado un aluvión de mensajes de posibles interesados en redes sociales. Sin embargo, desde el consistorio recalcan que el procedimiento para adjudicar los hogares todavía se está perfilando: será un concurso público, abierto a todo el mundo, con una baremación para garantizar que las casas se destinan a inquilinos con especiales necesidades.

Dos de las viviendas adquiridas forman parte del bloque de adosados vacíos de Cerdà que durante años ha sido un foco de problemas de convivencia por la ocupación ilegal de varios inmuebles. Este diario se hizo eco en septiembre de 2025 de las denuncias vecinales por las intimidaciones, alborotos e incluso amenazas de muerte recibidas por residentes de la zona.

Con la compra de las casas nº3 y 4, el ayuntamiento pretende atajar el conflicto y desterrar a los okupas. "Estos perfiles no quieren estar conviviendo con otras personas", señala el alcalde de la localidad, José Luis Gijón. En uno de los domicilios se refugió de forma ilegal Ángel C.S., condenado este miércoles a tres años de prisión por atropellar a un niño de 8 años en la Ronda Nord de València y darse a la fuga.

El bloque de adosados de Cerdà donde se denunciaron problemas de convivencia por ocupaciones ilegales. / Perales Iborra

Hay otras dos viviendas que ya se encuentran a adaptadas prácticamente para entrar a vivir, a falta de equiparlas con electrodomésticos y otros elementos. La intención del primer edil es intentar financiar esta inversión que queda para ponerlas a punto (faltarían unos 50.000 euros) a través del Pla Obert d'Inversions de la Diputación de Valencia. Otras dos viviendas tienen que ser rehabilitadas.

Mientras tanto, se están preparando las bases para seleccionar a los futuros inquilinos de los primeros hogares. El proceso de licitación podría comenzar en septiembre. La idea de Gijón es que el precio del alquiler ronde los 350 euros. "Buscaremos a familias jóvenes para darles la oportunidad de tener una vivienda, teniendo en cuenta las dificultades que hay ahora mismo en el mercado", remarca el alcalde.

Una subvención de casi 400.000 euros

La adquisición de las tres viviendas por parte del ayuntamiento ha sido posible gracias a una subvención de 390.560 euros a través del Plan ADHA 2025, gestionado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con la colaboración de la Generalitat. El programa forma parte del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y está dirigido a entidades locales para adquirir y mejorar viviendas destinadas al alquiler social, con especial atención a colectivos vulnerables.

Gijón recalca que el Ayuntamiento de Cerdà irá informando puntualmente en sus redes sociales de cada paso que se dé para que todo el mundo sea sabedor. "Podrá presentarse gente de toda España y habrá una baremación. Queremos dar a conocer el municipio y sus oportunidades y fomentar que vengan a Cerdà, ofreciendo vivienda para jóvenes". El principal objetivo, subraya el alcalde, es atraer a familias con niños en edad escolar que puedan matricularse e insuflar vida al Colegio Rural Agrupado (CRA) La Costereta.