La Costera-Canal aplaza a después del verano la recogida puerta a puerta para la basura orgánica y el resto en 15 municipios

La Mancomunitat de la Costera-Canal tiene previsto comenzar a implantar el sistema de recogida de residuos puerta a puerta en una quincena de municipios de manera "progresiva" y previsiblemente después del verano. Aunque inicialmente se barajó la puesta en marcha del nuevo servicio para el mes de mayo, las fuentes consultadas explican que el retraso obedece en buena medida al encarecimiento de precios derivado del contexto internacional, que obliga a adaptar costes.

La Mancomunitat va a aprovechar este tiempo para activar un amplio proceso de información en todos los municipios adheridos (Cerdà, Torrella, Llanera de Ranes, Rotglà, La Granja de la Costera, La Llosa de Ranes, Vallés, Llocnou d'en Fenollet, Barxeta, Genovés, Novetlè, Montesa, Vallada, Moixent y Enguera), con sesiones explicativas y canales de participación para recoger propuestas y sugerencias. "Explicar bien las cosas es tan importante como hacerlas, y escuchar no es un trámite, sino una obligación permanente”, sostiene el presidente de la entidad, José Luis Gijón.

La recogida se realizará mediante un calendario establecido para cada fracción, con tal de facilitar la separación en los hogares y reducir errores en el proceso. El sistema, sin embargo, convivirá con los contenedores de recogida selectiva de vidrio, papel y cartón, y envases, que seguirán disponibles las 24 horas.

Cubos de recogida del sistema puerta a puerta en una calle de Alcàntera. / Perales Iborra

El principal cambio afecta a la fracción resto y a la orgánica, que pasan al sistema puerta a puerta. Además, se habilitarán áreas de emergencia en todos los municipios para situaciones puntuales y se instalarán buzones con cierre electrónico para evitar el acceso de animales y mejorar la higiene de los puntos de recogida. “El sistema debe estar al servicio de las personas y también del bienestar de nuestros pueblos”, destaca el presidente.

El objetivo, según recalcan desde la mancomunidad, es mejorar la separación de residuos en origen y aumentar "de forma significativa" los niveles de reciclaje, cumpliendo con las exigencias ambientales y avanzando "hacia pueblos más limpios, ordenados y sostenibles". En otros siete municipios de la Canal de Navarrés, ya se ha procedido al reparto masivo de cubos y la idea es que el puerta a puerta comience a implantarse a finales de mayo para todas las fracciones, excepto el vidrio.

Las directrices en materia de gestión de residuos emanadas de la Unión Europea obligan a las administraciones a introducir cambios sustanciales en los estándares de la recogida. En este contexto, la Mancomunitat apuesta por un modelo que considera "clave" para el futuro del territorio. “No estamos aquí para mirar hacia otro lado, sino para tomar decisiones que mejoren la vida de nuestros pueblos, aunque supongan cambios importantes”, ha señalado Gijón, que defiende la necesidad de avanzar "hacia sistemas más eficientes".

El modelo puerta a puerta en la Costera-Canal no se ha concebido de un día para otro: se apoya en un trabajo más de seis años de análisis técnico y en experiencias desarrolladas en otros territorios. Según el presidente, “no se trata de una prueba, sino de un sistema que ya ha demostrado su eficacia. Cuando una herramienta funciona, la administración tiene la responsabilidad de aplicarla”, subraya.

Inversión y modernización del servicio

Una vez se implante el modelo, cada vivienda contará con sus propios recipientes para la separación de residuos. Ello implica una inversión significativa para reforzar el dispositivo logístico y renovar medios.

La Mancomunitat también está incorporando nueva maquinaria y vehículos específicos, en este caso eléctricos, más silenciosos y menos contaminantes. “Cada euro invertido tiene retorno en forma de limpieza, eficiencia y futuro”, enfatiza Gijón.

Desde la entidad supramunicipal recuerdan que la normativa europea establece objetivos cada vez más exigentes en materia de reciclaje, con importantes sanciones en caso de incumplimiento. “No podemos quedarnos atrás, pero no lo hacemos solo por obligación, sino porque es lo correcto para nuestros pueblos”, ha afirmado el presidente.

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El nuevo sistema permitirá establecer mecanismos para incentivar y reconocer las buenas prácticas en materia de reciclaje, en función de la realidad de cada municipio. “Lo que se ha hecho bien hasta ahora no se pierde, se mejora”, incide Gijón. Según defienden en la mancomunidad, el proyecto "supone una nueva etapa en la gestión de residuos en la Costera-Canal, basada en la planificación, la sostenibilidad y la responsabilidad compartida".