El Genovés rebautiza el parque Jaume I con el nombre del mecenas que ha donado 1,6 millones al pueblo

El Genovés inaugurará el próximo 9 de mayo el parque Jaume I de la localidad, un espacio que ahora pasará a denominarse Parc José Luis López, en homenaje al mecenas de la pilota valenciana que desde 2020 ha donado más de 1,6 millones de euros a la localidad para desplegar varias actuaciones, entre ellas la reforma de este céntrico espacio verde.

El parque es punto neurálgico de la localidad, el espacio que acoge los actos principales de las fiestas patronales y de la vida social del pueblo. La remodelación del parque ha contado con una inversión de unos 650.000 euros, provenientes de la donación de José Luis López a la localidad, con la que mantiene un gran vínculo afectivo. Uno de sus progenitores era oriundo del Genovés, y el mecenas de la pilota valenciana mantiene una estrecha relación con la localidad de la Costera.

El parque del Genovés antes de la remodelación del espacio. / Perales Iborra

La inauguración del Parc José Luis López del Genovés tendrá lugar el sábado 9 de mayo con una programación festiva que se alargará durante toda la jornada. A las 11 horas se celebrará un pasacalle desde el ayuntamiento hasta el parque, con la música de la banda local, la CIUM del Genovés. A las 11:30 horas tendrá lugar el acto de inauguración del parque, con la asistencia de José Luis López y autoridades locales. Tras el acto, habrá música, orxata i fartons para los asistentes, así como un castillo hinchable para los más pequeños.

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Por la tarde, la jornada festiva seguirá con un tardeo con música, a partir de las 19 horas, y el día se cerrará a las 21 horas con una mascletà en la avenida Ausiàs March, junto al parque.