Las lluvias obligan a suspender la Romería de Santa Anna en la Llosa de Ranes

Los expertos lo anunciaron hace días. El tiempo iba a dar un giro de 180 grados e iban a aparecer las lluvias tras varias jornadas de calor acusado. Y la previsión se ha cumplido. Las precipitaciones han obligado a suspender la edición 2026 de la tradicional Romería de Santa Anna que se celebra en la Llosa de Ranes. "Es cierto que siempre llueve por estas fechas, pero no recordamos un año que no se hicieran los actos", comentaban un grupo de presentes ataviados con los típicos sombreros, pañuelos y "canyes" que suelen llevar los asistentes.

La decisión ha sido adoptada por el consistorio por precaución. Las fuentes consultadas por Levante-EMV han confirmado que se ha cancelado el evento por precaución: "Al final ha llovido mucho y no era seguro que subieran ni los caballos ni los carros por seguridad".

Así, desde el consistorio han compartido un mensaje por redes sociales explicando la situación: "Con mucha tristeza, hemos decidido suspender la Romería a Santa a causa de las lluvias. Es una decisión que hemos alargado hasta hoy, esperando una mejora en las previsiones, pero no ha sido posible. Sin embargo, el carro con Santa Anna saldrá a las 10:30 hores del almacén municipal y dará una primera vuelta en el pueblo hasta la iglesia. A las 11 horas el carro con la Santa parará en la iglesia donde se hará la misa, el grupo de danzas Ras i Pla bailará una danza y se repartirán los 'rollets'. Seguidamente, daremos de nuevo una vuelta por todo el pueblo con el carro. Los Festeros 2026 estarán a la puerta de la iglesia vendiendo cocas. Lamentamos suspender una fiesta tan importante en nuestro pueblo. Gracias por vuestra comprensión".

Así, cientos de personas se han dado cita en la Llosa de Ranes para participar en la "atípica" edición de la Romería. Muchos han seguido a la santa por las calles del pueblo. Ramón Giner es uno de los vecinos de la Llosa que se ha levantado hoy para acudir a la romería: "Iba a participar, como todos los años. Al final, es una pena, es un día de fiesta en el pueblo, de juntarnos con los amigos y este año nos quedamos un poco con las ganas. La verdad es que no recuerdo que se haya suspendido un año por la lluvia. Llueve un poco casi todos los años, sí suele caer alguna nota. Tengo un amigo que participa con el caballo y nos ha informado esta mañana de la cancelación".

Todas las fotos de la "atípica" Romería de la Llosa de Ranes / Agustí Perales Iborra

Los festeros coordinan una "paraeta"

Pese a la cancelación y la lluvia, los festeros de la Llosa de Ranes sí han coordinado una "paraeta" en la que vendían los típicos pañuelos y productos gastronómicos. Luca Suárez es uno de los 23 jóvenes que se han juntado para coordinar las fiestas de este año. Ha atendido a este diario y ha lamentado la influencia del mal tiempo: "Lo teníamos todo preparado, es una día grande, para el pueblo y para nosotros. Mucha gente sube cada año a la Romería y nosotros nos íbamos a poner en diferentes paradas para vender pañueños y 'cocas', por ejemplo".

Noticias relacionadas

"Siempre sacamos dinero para organizar las fiestas, aunque al final sí hemos montado algo. Esperamos que la gente colabora. Somos muchos festeros, pero es que en nuestra quinta siempre hemos sido muchos, es una ventaja. Además, el año pasado no hubo festeros y notamos que la gente se está volcado". Consultado sobre si recuerda alguna otra suspensión: "Creo que la gente habla de hace años, pero yo cumpliré 26 en agosto y no me suena nada como hoy", ha apostillado.