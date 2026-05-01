Localizan en una zona de barrancos a un desaparecido en Millares
La Unidad Aérea de la Guardia Civil visualizó sobre las 20:15 horas al hombre, que llevaba desaparecido desde las 10:30
El pasado 28 de abril, la Guardia Civil localizó, tras horas de búsqueda, a un hombre desaparecido en Millares. Los agentes recibieron la llamada el mismo 28 de abril por la desaparición voluntaria de un hombre de 69 años. La comunicación se realizó por parte de su mujer, quien facilitó los datos sobre apariencia, vestimenta, así como necesidades médicas. El hombre había salido sobre las 10:30 horas de la mañana.
Las últimas personas que lo vieron fueron una brigada forestal sobre las 11.30 horas y, posteriormente, un familiar sobre las 12.00, ambos por un camino de la localidad de Millares. Ambos afirmaron que caminaba en dirección al barranco de la localidad de la Canal de Navarrés.
Debido a la dificultad de la zona (barrancos, cuevas, desniveles, pozas) y a las necesidades médicas del auxiliado, se procedió a activar a diverso personal: patrullas de la Guardia Civil de la Compañía de Requena, Unidad Aérea de la Guardia Civil, tres dotaciones de bomberos de la Generalitat Valenciana y dos Brigadas forestales del consorcio.
A las 20.15 horas, el helicóptero de la Guardia Civil visualiza a una persona, por lo que se procede al aterrizaje y se recoge al hombre, que se encontraba en óptimas condiciones de salud.
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