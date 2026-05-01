Nicolás Donat queda segundo en la primera etapa de la Volta a Girona

El ciclista de Ontinyent Nicolás Donat ha logrado la segunda plaza de la primera etapa de la Volta a Girona de categoría cadete, disputada este viernes, 1 de mayo, por la mañana en Ripoll. Donat, ciclista del equipo la Penya Ciclista Pinedo, cruzó la meta a seis segundos del catalán Martí Collell, vencedor de la prueba y líder de la clasificación general.

Un grupo de ciclistas en la primera etapa de la Volta a Girona. / Levante-EMV

En la carrera, el puerto de La Garrotxa dictó sentencia, formándose pequeños grupos hasta la llegada a meta. En esta misma prueba también se encuentra el equipo del Club Ciclista Ontinyent, del que tan solo Álex Tortosa y Héctor Albero han conseguido clasificarse. Tortosa en el puesto 19 y Albero en el 30.

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Ciclistas del CC Ontinyent durante la primera etapa de la Volta a Girona. / Levante-EMV

Alex Vallés, Andreu Sansaloni, Lucas Albero y Aitor Selva han logrado terminar la prueba, pero no han sido clasificados, aunque mañana sábado podrán salir en la segunda etapa.