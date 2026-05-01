Nicolás Donat queda segundo en la primera etapa de la Volta a Girona
El ciclista de Ontinyent sube al podio de la carrera disputada en Ripoll, en la categoría cadete
Jesús Sansaloni
El ciclista de Ontinyent Nicolás Donat ha logrado la segunda plaza de la primera etapa de la Volta a Girona de categoría cadete, disputada este viernes, 1 de mayo, por la mañana en Ripoll. Donat, ciclista del equipo la Penya Ciclista Pinedo, cruzó la meta a seis segundos del catalán Martí Collell, vencedor de la prueba y líder de la clasificación general.
En la carrera, el puerto de La Garrotxa dictó sentencia, formándose pequeños grupos hasta la llegada a meta. En esta misma prueba también se encuentra el equipo del Club Ciclista Ontinyent, del que tan solo Álex Tortosa y Héctor Albero han conseguido clasificarse. Tortosa en el puesto 19 y Albero en el 30.
Alex Vallés, Andreu Sansaloni, Lucas Albero y Aitor Selva han logrado terminar la prueba, pero no han sido clasificados, aunque mañana sábado podrán salir en la segunda etapa.
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