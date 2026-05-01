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EL SES La Llosa de Ranes mejora las competencias matemáticas con sus triunfos en las olimpiadas de cálculo mental

La relación de SES La Llosa de Ranes con la resolución de operaciones matemáticas sin uso de calculadora se inició en el curso 2015, tras una visita al centro de Alberto Coto García, heptacampeón mundial de Cálculo Mental

Alumnos del instituto de la Llosa de Ranes se preparan para la olimpiada de cálculo.

Alumnos del instituto de la Llosa de Ranes se preparan para la olimpiada de cálculo.

Salvador Catalá

Salvador Catalá

Xàtiva

La relación de SES La Llosa de Ranes con la resolución de operaciones matemáticas sin uso de calculadora se inició en el curso 2015, tras una visita al centro de Alberto Coto García, heptacampeón mundial de Cálculo Mental. Gustó tanto su intervención, que el departamento de matemáticas, dirigido por Rebeca Castro, decidió colaborar con él en su plataforma de Cálculo Mental, y participar en las Olimpiadas Internacionales virtuales que organizaba dedicadas al desarrollo de esta disciplina.

En el curso 2022-23, el SES Llosa de Ranes se presentó a la Segunda Olimpiada de Cálculo Mental por primera vez, logrando una séptima posición en las eliminatorias por equipos. Al curso siguiente, obtuvieron un décimo puesto. El curso pasado, el cuarto, y en la presente edición, se ha aumentado la implicación del centro, con la integración de los equipos al PMCM-projecte de la millora de la competencia matemàtica-, y la incorporación de más alumnos de los cursos de primero y tercero de la ESO, obteniendo en esta V Olimpiada, su mejor clasificación. Uno de los seis equipos presentados, bautizado como Infinitos, ha obtenido la posición primera de España, y la quinta del mundo.

Todo el trabajo desarrollado en la preparación de las Olimpiadas durante los tres cursos anteriores, ha permitido consolidar la nueva asignatura optativa en el programa curricular del centro-PMCM para los cursos de Segundo y Cuarto de ESO-, que permite a su vez preparar para las Proves Cangur, la participación en el Concurso Nacional de Cubo de Rubik, donde el año pasado se llegó hasta semifinales, y en el presente curso van a competir en la gran final, o en la Olimpiada Europea de Estadística, donde han conseguido también clasificarse para la última eliminatoria, y en el Desafiament Minecraft Escolar, cuya participación ha sido más reciente, sin lograr alcanzar aún grandes éxitos

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Con todo este arduo trabajo, la profesora Rebeca Colomer reivindica siguiendo a Alberto Coto, que la constancia es la base del éxito, y permite demostrar que la gran mayoría de operaciones sencillas de matemáticas se pueden realizar sin utilizar calculadoras, como lo demuestra el hecho de que algunos de los alumnos de PCCM, pueden llegar a realizar 92 multiplicaciones en 60 segundos, todo gracias al trabajo e implicación que les despierta el estímulo ocasionado por las competiciones de cálculo mental.

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