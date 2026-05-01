Un total de 3.200 personas disfrutan de la exposición "Tráfico de Modas" en Ontinyent

La exposición “Tráfico de Modas (1980-1992). Arrebato, juego y familia” ha cerrado sus puertas en el Museo del Textil de Ontinyent después de varios meses de actividad. Desde el Ayuntamiento exponen que la iniciativa ha finalizado "con un balance muy positivo, recibiendo cerca de 3.200 visitantes desde su inauguración. La muestra, impulsada por la Universitat de València con la colaboración del Ayuntamiento de Ontinyent, la Diputación de València y la Fundación Museo del Textil, ha combinado el interés del público con una completa programación de actividades que han contribuido a dinamizar el espacio y a ampliar el perfil de visitantes", exponen.

A su vez, las mismas fuentes comentan que "la mayor parte de las personas que han visitado la exposición han sido de Ontinyent y de su área de influencia, a pesar de que también se ha registrado una presencia destacada de visitantes procedentes otros puntos de España, especialmente a través de los programas del Imserso, así como de varios países europeos como Holanda, el Reino Unido, Eslovenia, Francia o Italia, en gran medida vinculados a intercambios educativos del programa Erasmus". La regidora de Turismo y Museos del Ayuntamiento de Ontinyent, Mª José Alhambra, valoraba "muy positivamente los datos de participación y el papel del Museo como polo de atracción cultural y elemento de proyección exterior de la ciudad".

Para la regidora “después de las anteriores exposiciones dedicadas a Manuela Ballester y a Dulk, Tráfico deModas nos ha ayudado a consolidar el Museo del Textil como un referente cultural no solo a nivel comarcal, sino también más allá, con capacidad para atraer visitantes diversos y generar actividad alrededor de sus exposiciones”. Alhambra incidía en que “el éxito de público y la respuesta a las actividades programadas nos anima a continuar apostando por propuestas de calidad que conectan nuestro patrimonio con la creación contemporánea y con nuevos públicos”.

"A lo largo de los meses en que ha estado abierta al público, la exposición ha ido acompañada de un amplio abanico de actividades diseñadas para acercar la muestra a diferentes tipos de público. Entre estas, destacan las visitas guiadas con participación del equipo de comisarios, las propuestas de Museos en familia, actividades intergeneracionales como la Jornada sobre Trabajos Tradicionales o iniciativas innovadoras como las visitas con maridaje, que han combinado divulgación cultural y experiencia sensorial. Estas acciones han registrado una alta participación y han contribuido a consolidar el Museo del Textil como un espacio vivo y en constante dinamización", prosiguen desde el Ayuntamiento de Ontinyent.

En este sentido, la regidora subrayaba también "la importancia de la colaboración institucional que ha hecho posible la muestra, así como el papel del Museo del Textil como plataforma para iniciativas que vinculan cultura, turismo y educación". “Continuaremos trabajando en esta línea para seguir posicionando Ontinyent dentro de los circuitos culturales y ofreciendo una programación atractiva tanto para la ciudadanía como para las personas que nos visitan”, señalaba.

Noticias relacionadas

"Tráfico de Modas (1980-1992). Arrebato, juego y familia” ha ofrecido un recorrido por el universo creativo de la firma impulsada por los hermanos Mariscal, con una selección de piezas icónicas, esbozos originales, fotografías, material gráfico y audiovisual que han permitido entender el contexto cultural y social de un periodo muy destacado para el diseño valenciano y estatal", han apostillado las mismas fuentes municipales.