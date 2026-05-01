Xàtiva reclama a Sanidad más recursos ante la "sobrecarga asistencial" en el Departamento de Salud
El pleno municipal aprueba una moción de respaldo a las reivindicaciones del personal sanitario que denuncia las estrecheces para garantizar la calidad en la atención al paciente
El pleno municipal del Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado una moción en defensa de la calidad asistencial en el Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent con los votos a favor de PSPV-PSOE, Xàtiva Unida.
La propuesta planteaba la necesidad de actuar con urgencia para garantizar una asistencia sanitaria de calidad en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent ante la carencia de personal y la sobrecarga asistencial denunciada por los profesionales. En este sentido, la moción aboga por reforzar la plantilla médica, asegurar que cualquier ampliación de servicios o nuevas infraestructuras vaya acompañada de un incremento real de recursos humanos o incorporar la participación del personal sanitario en la planificación, entre otras mejoras.
La regidora del PSPV-PSOE, Xelo Angulo, ha defendido: «Llevamos varios plenos dando voz a las reivindicaciones de sanidad. Ahora la damos a aquellas personas del departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent que se quejan de sobrecarga asistencial. Les pedimos que escuchen a los profesionales, que son los que tienen conocimiento, son aquellos que lo han denunciado y que desde la conselleria no han hecho caso. Porque creemos que la sanidad es lo más importante que tenemos y hay que cuidarla y protegerla».
En similares términos se ha pronunciado el regidor de Xàtiva Unida, Alfred Boluda: «Para nosotros la patria no son las banderitas que se ponen a la muñeca, son los servicios públicos, son sanidad, educación, y unos servicios sociales universales. Y esta tiene que ser para todas las personas, vengan de donde vengan, tengan el color de piel que tengan y quieran a quien quieran. Pedimos que trabajen para solucionar esta problemática. Y por eso apoyamos a lo que dicen los facultativos y los usuarios de la sanidad»
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