Crònica d’un retrobament: la família Canet torna a Barxeta

Al voltant de trenta persones, germans, cosins, fills, pares, nets —de diferents edats i trajectòries— s’han reunit per celebrar allò que el temps no ha pogut trencar: la unitat de la família Canet

Reunión de la familia Canet

Reunión de la familia Canet / Levante-EMV

Vicent Palací

Barxeta

Barxeta, a la comarca de la Costera, ha sigut hui l’escenari d’un retrobament carregat de memòria, identitat i emoció. Al voltant de trenta persones, germans, cosins, fills, pares, nets —de diferents edats i trajectòries— s’han reunit per celebrar allò que el temps no ha pogut trencar: la unitat de la família Canet.

La trobada ha reunit les dues grans branques familiars, els Canet Mateu i els Canet Benavent, -en les ordenacions que la vida ha donat a diferents cognoms- que durant dècades han anat obrint camí més enllà del poble, establint-se a llocs com València, Barcelona i altres indrets. Malgrat aquesta dispersió, el vincle amb Barxeta ha continuat viu, amb un punt de referència clar i compartit: el forn del poble, l’únic forn de la localitat, que ha actuat com a centre simbòlic i emocional de la família. Com "km zero" de la família.

La fotografia del grup ho diu tot sense necessitat de paraules: quatre generacions reunides, somriures sincers, braços que s’entrellacen i mirades que es reconeixen. Des dels més majors fins als més menuts —incloent-hi una xiqueta asseguda al davant amb una espontaneïtat que trenca qualsevol formalitat—, la imatge transmet la força d’un llegat que continua viu.

Una trobada que ajuda a entendre el recorregut familiar: un tronc comú, el cognom Canet, del qual naixen dues grans branques que, amb el pas del temps, s’han diversificat i expandit. Noms, camins i destins diferents, però amb una arrel compartida que hui s’ha fet visible.

La jornada ha tingut moments especialment significatius. La visita al cementeri ha aportat un component de record i respecte cap als avantpassats, aquells que van iniciar el camí cap al 1900 i que, d’alguna manera, també han estat presents en la reunió. Posteriorment, el passeig pel poble ha sigut una manera de reconnectar amb els espais que formen part de la memòria col·lectiva: carrers, façanes i racons que expliquen històries familiars.

Més enllà de les visites i el dinar concret, la projecció de diapositives per al record... el dia ha estat marcat per una emoció compartida: abraçades llargues, converses que reprenen fils antics, noms que tornen a sonar amb familiaritat. Hi havia alegria, però també una certa consciència del pas del temps, del valor d’aturar-se i retrobar-se.

Este encontre no és només una reunió puntual, sinó una reafirmació d’identitat. La família Canet —en les seues diverses branques— ha demostrat que, malgrat la distància i els anys, continua existint un fil invisible que els uneix. I hui, a Barxeta, aquest fil s’ha fet visible, tangible i profundament humà.

